Feuerwehr Borchen wächst in allen Abteilungen

Die Feuerwehr Borchen ist auch während der Corona-Pandemie weiter gewachsen, was sich an den Mitgliederzahlen zeigt. Die Wehrführung hat bei derJahreshauptversammlung viele verdiente Mitglieder ausgezeichnet und Beförderungen überbracht.

Wehrführer Bernd Lüke nutzte die Gelegenheit, dass neben den Ehrengästen auch viele Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung in die Schützenhalle nach Etteln gekommen waren. Er brachte alle auf den neuesten Stand und informierte über aktuell anstehende Projekte und Beschaffungen.

„Während viele Vereine und Organisationen während der Corona-Pandemie Sorge hatten, ihre Mitglieder zu verlieren, war davon bei der Feuerwehr in Borchen nichts zu spüren“, berichtete Wehrführer Lüke. Stattdessen habe es durchgehend steigende Anmeldezahlen bei allen Löschzügen und vor allem bei der Jugendfeuerwehr gegeben. So umfasst die Feuerwehr Borchen momentan 235 aktive Kameradinnen und Kameraden, 59 Kameraden in der Ehrenabteilung und 57 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr.

Der Wehrführer thematisierte auch den im vergangenen Jahr verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan. Dieser beinhaltet unter anderem den Neubau des Gerätehauses in Nordborchen, mit dessen Fertigstellung im Jahr 2026 gerechnet werden könne. „Zudem sind bereits zwei neue Hilfeleistungslöschfahrzeuge für die Löschzüge Nord- und Kirchborchen in Beschaffung, welche vermutlich im Jahr 2024 geliefert werden“, berichtete Bernd Lüke.

Auch die Umstellung des Leitstellensystems beim Kreis Paderborn sprach er an. Er dankte allen Feuerwehrkameradinnen- und -kameraden für ihren Einsatz, die geleistete Arbeit und die aufgebrachte Zeit: „Gerade in der heutigen Situation ist ein respektvoller Umgang und eine gute Zusammenarbeit umso wichtiger.“ Die Einsatzzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren 2021 zwar leicht zurückgegangen, die geleisteten Arbeitsstunden stiegen hingegen an. Besonders auffällig sei, dass die Zahl der Unwettereinsätze immer weiter zunehme.

Halten der Feuerwehr Borchen seit 50 Jahren die Treue (ab 2. von links): Heinz Knaup und Johannes Ewers. Es bedanken sich (links) Bürgermeister Uwe Gockel, Landrat Christoph Rüther (2. von rechts) und Kreisbrandmeister Elmar Keuter. Foto: Tom Finke

Außerdem standen Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen an. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Jan Schwarzenberg und Dominik Wolf. Zur Oberfeuerwehrfrau/zum Oberfeuerwehrmann wurden befördert Fabian Minge, Annika Niggemeier, Nils Petersen, Rene Tripp, Jan Pöger, Kai Eckert, Lars Brunnert, Jonas Egold und Tim Nagel. Eine Beförderung zum Unterbrandmeister erhielt Magnus Meyer. Marcel Bialas wurde zum Brandmeister befördert und Markus Schulz zum Hauptbrandmeister. Nach erfolgreich besuchtem Lehrgang wurde der Löschzugführer vom Löschzug Nordborchen, Thomas Salm, zum Brandoberinspektor ernannt.

Auch für langjährige Mitgliedschaft konnte die Wehrführung einige Mitglieder ehren. Johannes Ewers und Heinz Knaup halten der Feuerwehr seit 50 Jahren die Treue und bekamen dafür die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Gold überreicht.

Für 50 Jahre aktiven Dienst hat Alfred Schulte (2. von links) das Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Goldkranz erhalten. Es bedanken sich (von links) Uwe Gockel, Landrat Christoph Rüther und Kreisbrandmeister Elmar Keuter. Foto: Tom Finke

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Goldkranz für 50 Jahre aktiven Dienst wurde an diesem Abend an Alfred Schulte verliehen. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktiven Dienst wurden Konrad Menke, Georg Luigs, Hubert Halsband und Bernd Lüke ausgezeichnet. Uwe Wölting, Christian Meyer, Michael Schäfers, Thomas Hansmeyer, Stefan Jonas, Detlef Kisse und Markus Schulz bekamen das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Dienstzeit überreicht.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst haben (ab 3. von links) Christian Meyer, Thomas Hansmeyer, Markus Schulz, Detlef Kisse, Stefan Jonas, Michael Schäfers und Uwe Wölting erhalten. Es bedanken sich (links) Bürgermeister Uwe Gockel, Landrat Christoph Rüther (2. von rechts) und Kreisbrandmeister Elmar Keuter. Foto: Tom Finke

Johannes Ewers und Alfred Schulte wurden in die Unterstützungseinheit aufgenommen, während Andreas Dietz und Antonius Claes in die Ehrenabteilung überstellt wurden. Kerstin Dietz wurde zur Pressesprecherin der Feuerwehr Borchen bestellt und Dominik Lappe zu ihrem Stellvertreter. Ein besonderer Höhepunkt war die Vergabe der Fluthelfermedaillen an alle Helferinnen und Helfer, die im Jahr 2021 im Ahrtal im Einsatz waren.

Borchens Bürgermeister Uwe Gockel bedankte sich „für die Arbeit der Feuerwehr in unserer Gemeinde“ und hofft auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Feuerwehr. Gleichzeitig bat er um Geduld und Verständnis dafür, dass nicht alle Projekte aus dem Brandschutzbedarfsplan gleichzeitig angegangen werden könnten.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktiven Dienst bekamen (ab 2. von links) Wehrführer Bernd Lüke, Hubert Halsband, Georg Luigs und Konrad Menke. Es bedanken sich (links) Bürgermeister Uwe Gockel, Landrat Christoph Rüther (2. von rechts) und Kreisbrandmeister Elmar Keuter. Foto: Tom Finke

Kreisbrandmeister Elmar Keuter überbrachte die Grüße des Kreisfeuerwehrverbands und der Kreisleitstelle. Er lobte die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit im Rahmen des Katastrophenschutzes. Insbesondere ging er dabei auf den Unwettereinsatz im Ahrtal ein. Auch Landrat Christoph Rüther erwähnte die herausragende Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und bezog sich dabei besonders auf den Tornado-Einsatz in der Stadt Paderborn. Er wünscht sich, dass alle Einsatzkräfte immer gesund von den Einsätzen zurückkommen.