Frank-Borghoff-Stiftung aus Borchen-Alfen findet erste Kooperationspartner

Da Frank Borghoff für den Wassersport gelebt hatte und ihm ein verantwortungsbewusster Umgang mit den natürlichen Ressourcen wichtig war, wählten die Stiftungsgründer das Meer und den Umweltschutz als Schwerpunkte aus.

2022 ging die Stiftung mit einer Braumanufaktur eines Bio-Landewirts auf Fehmarn eine Kooperation ein. Bei Events der Brauerei, auch auf Bierdeckeln und anderen Werbemitteln, wirbt die Stiftung seitdem um Spenden. Die Frank-Borghoff-Stiftung stellt im kommenden Jahr der Brauerei und zwei Sportanlagen auf Fehmarn Defibrillatoren zur Verfügung.

Mit welchem Partner in Ostwestfalen die Stiftung zusammenarbeitet, soll demnächst bekannt gegeben werden. Anna-Maria Borghoff ist überzeugt: „Frank hätte das gefallen“. Wer mehr über die Stiftung erfahren will, meldet sich unter Telefon 05251/391432 oder per E-Mail an [email protected]