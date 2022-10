Freie Wählergemeinschaft will Borchen schon 2040 klimaneutral machen

In einem Antrag, der am Dienstag, 25. Oktober, im Bau- und Umweltausschuss diskutiert wird, beantragt die FWB, das Ziel um zehn Jahre vorzuziehen. „Spätestens mit der Trockenheit, den Hitzewellen und Überschwemmungen ist es noch deutlicher geworden, dass wir handeln müssen“, begründet der FWB-Fraktionsvorsitzende Carsten Koch den Antrag.

Das aktuelle Ziel der Gemeinde, bis 2045 klimaneutral zu sein, entspricht genau den von der Bundesregierung definierten Bestrebungen. Borchen müsse aus Sicht der FWB „den Anspruch auf einen wesentlich schnelleren Plan zum Ausstieg aus dem Raubbau am Klima“ haben.

In einem ersten Schritt soll demnach die Klimaneutralität der Verwaltung und der gemeindeeigenen Gebäude bis 2035 verwirklicht werden. Ganz unrealistisch ist dieses Ziel nicht: Das Land NRW hat sich unter der schwarz-grünen Landesregierung die Klimaneutralität bis 2030 zum Ziel gesetzt. Erreicht werden soll dies durch hohe Investitionen in Photovoltaikanlagen auf landeseigenen Gebäuden sowie höhere energetische Standards für Neubauten und Sanierungen bestehender Gebäude.

In der Vergangenheit hatte in Borchen die FWB mehrfach Investitionen in öffentliche Gebäude angeregt, um die Effizienz zu verbessern. „Das wurde immer auf den Verweis auf hohe Kosten abgelehnt. In Hinblick auf die Kosten werden wir profitieren, denn Energieeffizienz spart in der aktuellen Energiekrise viel Geld“, so Koch.

Gemeinsam mit FDP stellte die FWB im September den Antrag, auf Neubaugebieten eine Solarpflicht umzusetzen. Der Antrag wurde von den anderen Fraktionen abgelehnt. Die Ampelkoalition im Bund will, dass Solar „die Regel wird“ und prüft aktuell, ob entsprechende Vorschriften möglich sind. Die NRW-Landesregierung schreibt Photovoltaikanlagen beim Neubau von Gewerbeimmobilien ab 2024 vor.

Windräder sind wichtigster Stromlieferant

In Borchen strebt die FWB bis 2040 für das gesamte Gemeindegebiet die Klimaneutralität an. „Damit ziehen wir die gesetzliche Vorgabe des Bundes um fünf Jahre vor und folgen dem guten Beispiel vieler anderer Gemeinden“, so der Fraktionsvorsitzende Carsten Koch.

Zumindest in Sachen Stromerzeugung ist Borchen schon sehr weit. In der Gemeinde werden laut Energieatlas NRW jährlich 101 Gigawattstunden Strom verbraucht. 177 Gigawattstunden werden aus erneuerbaren Quellen ins Netz eingespeist. Den größten Teil davon, etwa 125 Gigawattstunden pro Jahr, liefern die 51 Windräder auf dem Gemeindegebiet.

Carsten Koch von der Freien Wählergemeinschaft Borchen. Foto: FWB Borchen

Das Klimaschutzkonzept, welches aktuell durch die die Klimaschutzmanagerin Britta Tirre erstellt wird, soll als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten dienen. Zunächst soll der Ist-Zustand der Gemeinde Borchen dargestellt und anschließend Ziele definiert und Maßnahmen für die verschiedenen Handlungsfelder und Sektoren erarbeitet werden.

Im Dezember 2021 hat sich in Borchen ein Klimarat konstituiert, der aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Institutionen besteht. Ziel ist es, die Belange der Gemeinde Borchen hinsichtlich des Klimaschutzes umfassend abzubilden. Zuletzt hatte die Gemeinde ein Förderprogramm für Stecker-Solar-Geräte auf den Weg gebracht. Privatpersonen mit Wohnsitz in der Gemeinde Borchen erhalten auf Antrag einen Zuschuss von 100 Euro pro Stecker-Solar-Gerät.