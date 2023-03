Unfall vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Borchen

Vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Borchen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. In der Bahnhofstraße stießen zwei Pkw zusammen, berichtet die Feuerwehr. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Zwei Fahrzeuge stoßen in der Bahnhofstraße zusammen

Am Samstag stießen zwei Fahrzeuge auf der Bahnhofstraße in Borchen, auf Höhe der Einfahrt zum Lidl, zusammen.

Der Unfall habe sich am Samstag gegen 15 Uhr vor der Auffahrt zum angrenzenden Lidl-Parkplatz ereignet. Während eines Abbiegevorgangs stießen die beiden Pkw frontal zusammen, so die Freiwilligen Feuerwehr Borchen. Drei Mitglieder des Löschzugs, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst sowie die übrigen Kameradinnen und Kameraden.

Während die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt wurde, untersuchte das Rettungsdienstpersonal des Rettungswagens Borchen alle sechs Insassen der beiden beteiligten Unfallfahrzeuge. Die beteiligten Personen, darunter drei Kinder, hätten leichte Blessuren davongetragen. Ein Transport ins Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen.

Mit im Einsatz waren außerdem ein Rettungswagen der Feuerwehr Paderborn und die Polizei Paderborn. Bis zur Bergung eines der beiden Unfallfahrzeuge blieb die Bahnhofstraße im Bereich der Lidl-Zufahrt gesperrt. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.