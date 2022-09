FWB/FDP scheitern in Borchen mit Anträgen zur Solarpflicht

Die Freie Wählergemeinschaft und die FDP Borchen sehen dringenden Handlungsbedarf in puncto Klimaschutz. Dazu haben sie zwei Anträge eingebracht, die im Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich abgelehnt wurden.

Zum einen sollte in zukünftigen Bebauungsplänen die verpflichtende Installation von Solaranlagen zur Strom- und Wärmegewinnung vorgeschrieben werden. FWB/FDP sind überzeugt, dass damit ein großer Schritt in Richtung Klimaschutz gemacht wäre. „Andere Kommunen machen es vor“, so Astrid Lagers (FWB).