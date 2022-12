Gemeinde Borchen sichert HoT höheren Zuschuss zu

Borchen

Das Haus der offenen Tür (HoT) ist in Borchen für die Familien eine Institution. Um das Angebot in gewohntem Umfang aufrecht erhalten zu können, braucht die Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen Kirche mehr Geld. Die Fraktionen haben jetzt beschlossen, den Festzuschuss zu erhöhen.

Von Katharina Freise