Gemeinsam die Geschichte(n) Dörenhagens abbilden

Ein Einblick in die Entstehungsgeschichten dieser Bücher: Das eine Buch ist ein 265-seitiger Bildband, der mit Hilfe von zahlreichen fotografischen Aufnahmen überwiegend die Jahre 1960-2000 abbildet. Zusammengestellt wurde dieser Bildband von neun Dörenhagenern, die größtenteils auch im Heimat- und Kulturkreis tätig sind.

Das zweite Buch ist eine historische, anekdotische Zusammenfassung in Textform. Die Festschrift wurde vom Autor Johannes Leifeld, einem gebürtigen Dörenhagener, zusammengestellt und herausgegeben vom Heimat und Kulturkreis Dörenhagen. Der Titel lautet „Geschichte in Geschichten“. Für den Autor war es ein e Herzensangelegenheit, denn das Interesse an der Geschichte des Dorfes, wo er aufgewachsen ist, begleitet ihn schon von klein auf.

Zusammen erinnern

Damit gibt es inzwischen drei Bücher aus und über Dörenhagen. Denn 2011 wurde ein erster Bildband bereits veröffentlicht. „Seitdem sind wir eigentlich drangeblieben. Es gab so viele schöne Bilder und zum Jubiläum wollten wir dann den zweiten Bildband rausgeben“, sagt die Vorsitzende Andrea Simon. Hinter diesem Bildband stecken nicht nur viele hunderte Stunden Arbeit des Sortierens und Einordnens, sondern auch des Suchens. So ist die Guppe von Haustür zu Haustür gezogen und hat nach Fotoalben gefragt. Außerdem hat der Verein immer wieder zu Diskussionsrunden eingeladen, um die Personen und Orte auf den Fotos identifizieren zu lassen und weitere Informationen der wichtigen Zeitzeugen zu sammeln. Viele Dörenhagener haben dementsprechend aktiv mitgewirkt und eigene Erinnerungen sowie Fotos eingebracht.

Die Gruppe rund um Vereinsvorsitzenden Andre Simon traf sich seit September 2021 dann einmal pro Monat, um sich abzustimmen und in der Zwischenzeit habe jeder immer weiter an seinem Kapitel gearbeitet. „Im Grunde haben wir mehr als 10 Jahre Fotos gesammelt, um dann eine Struktur bzw. Gliederung für das Buch zu erstellen. Anhand dieser Gliederung haben wir uns dann die einzelnen Kapitel aufgeteilt“, so Ulrich Klauke. Er ist Ortsheimatpfleger der Gemeinde und war ebenfalls als Mitglied des Vereins am Bildband beteiligt. „Schön ist, dass das Projekt von vielen Schultern getragen wurde und sich auch jeder mit dem Bereich beschäftigen konnte, den er gerne mag“, sagt Mary Ewers. Sie brachte oftmals Kuchen zu den Treffen mit.

Auf der großen Feier zum 800. Geburtstag (Ende September) stellten Petra Balzereit (links) und Christina Lappe die zwei Bücher und den Entstehungsprozess erstmalig vor. Foto: Katharina Freise

Auffällig war, dass es im Bereich der Landwirtschaft vergleichsweise nur wenige Fotos gab. „Das war wohl früher einfach nicht üblich. Die Leute haben hart gearbeitet und das war kein Fotomotiv“, sagt Christa Simon. Dennoch wurde die Gruppe fündig. Zum Teil nutzte sie auch Chroniken wie die der Feuerwehr, um alle Themenbereiche abdecken zu können.

Zuspruch aus dem Dorf

Auch Andrea Simon betonte als Koordinatorin die harmonische Zusammenarbeit und freut sich über das Endergebnis und auch, dass das Buch schon so gut verkauft wurde: „Stand jetzt haben wir mehr als 300 Exemplare verkauft und damit sind wir zufrieden.“ Der Verein musste im Vorfeld natürlich die Druckkosten bezahlen und ist dementsprechend ein Risiko eingegangen. Das Buch kostet 39,90€ und das entspricht dem Selbstkostenpreis. Der Verein mache also keinen Gewinn und der „Lohn“ der Autoren ist das fertige Buch und kein monetärer Ausgleich. Auch wenn alle Beteiligten stolz und zufrieden mit dem Buch seien, so sagt Josef Moeke lachend: „Ich bin froh, dass ich die nächste Chronik nicht mehr machen muss. Aber nur, weil Fotos heute eine andere Bedeutung bekommen haben, als noch vor 40 Jahren.“ Heute gebe es sicherlich mehr Fotos, aber die Motive seien vermutlich nicht mehr so ausgewählt, da es ja nichts kostet, ein Foto mehr zu machen.

Trotzdem sei gerade der historische Vergleich und die Entwicklung zum Beispiel in Bezug auf die Landwirtschaft, Feuerwehr und Schule doch für alle Dörenhagener wirklich interessant.

Historische Textschrift als Ergänzung

Das zweite Buch wurde von Johannis Leifeld verfasst. Er kommt gebürtig aus Dörenhagen und lebt heutzutage im Emsland, dort ist er als Lehrer tätig. Studiert hat er Geschichte und Latein. Ein Interesse an der Geschichte seines Heimatdorfes hatte er schon sehr früh. Zum 800-jährigen Bestehen wollte er dem Dorf etwas Besonderes zurückschenken. Sein Buch Geschichte in Geschichten ist eine Festschrift, die ernste und heitere Themen sowie allgemeine und persönliche Geschichten erzählt. Dabei kommt er nah ran an die Lebenswelt der Dörenhagener, indem er auch eigene Erinnerung teilt. „Ich denke das ist schon eher unüblich in einem Buch über einen Ort, dass es persönlich ist und zu Beispiel mein eigener erster Lehrer der Volkshochschule auftaucht“, so der Autor. Sein Interesse an der Geschichte seines Heimatdorfes spiegelt sich in dem 151-seitigen Buch wieder. „Im Grunde ist es eine gute Ergänzung zum Bildband für alle, die sich in Textform weiterbilden und mehr über Dörenhagen erfahren möchten“, meint Andrea Simon. Das sagt auch der Autor: „Die Bücher stehen nicht in Konkurrenz zueinander, im Gegenteil sie ergänzen sich schön. Das war ja auch von Anfang an die Idee.“

In beiden Büchern und den Entstehungen wird jedenfalls deutlich, die Dörenhagener verbindet etwas mit ihrem Heimatdorf und darauf sind sie stolz.