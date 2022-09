800 Jahre: großer Festumzug durch Dörenhagen

Mitbring-Brunch, Oktoberfest, Festmeile und Festumzug – Seit Monaten laufen in Borchen-Dörenhagen die Planungen für das große Festwochenende zum 800-jährigen Bestehen des Dorfes vom 30. September bis 2. Oktober. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Der ehrenamtlich geführte Dorfladen ist ein wichtiges Infrastrukturmerkmal in Dörenhagen. Er präsentiert sich beim verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober von 13 bis 18 Uhr.

„Der ganze Ortsteil fiebert dem Wochenende entgegen. Es ist schon richtig klasse, was die Dörenhagener alles auf die Beine stellen“, sagte jüngst auch Bürgermeister Uwe Gockel in der Ratssitzung. Damit auch der ehrenamtlich geführte Dorfladen bei der Ausstellung „Historisches Dörenhagen“ am Sonntag, 2. Oktober, öffnen und sich präsentieren darf, musste der Rat dem verkaufsoffenen Sonntag zustimmen.