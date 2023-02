Grundschule Kirchborchen zeigt Familienmusical „Das Vierfarbenland“

Das Musical erzählt vom Vierfarbenland, das strikt in vier Teile in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau geteilt ist. In jedem Land sorgen Aufpasser dafür, dass die Grenzen nicht übertreten werden. Ein Treffen mit Kindern aus einem anderen Farbenland ist daher unvorstellbar.

Bis Erbs, ein neugieriges Kind aus dem grünen Land, seinen ganzen Mut zusammennimmt, um herauszufinden, wie es bei den Kindern anderer Farben aussieht und warum die Grenzen so strikt bewacht werden: „Melone rot, Melone gelb, Melone grün? Ich will es wissen!“ Er beginnt mithilfe der anderen Kinder, die Trennlinien zwischen den Vierteln zu verwischen, denn bunt ist das Leben doch viel schöner.

Die Theater-AG spielte für die Schulgemeinschaft, künftige Grundschülerinnen und -schüler, die Familien der Schülerinnen und Schüler. Für ihre Aufführung erhielten sie nach Angaben der Grundschule viel Anerkennung und wurden mit reichlich Applaus belohnt.