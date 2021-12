Hausbesitzer verjagt in Borchen zwei Einbrecher

Ein Hausbesitzer aus Borchen hat in der Nacht zu Freitag zwei Verdächtige in die Flucht geschlagen und so vermutlich einen Einbruch in sein Haus verhindert. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Den Angaben zufolge hielt sich der Mann am Freitag um 1.15 Uhr in seinem Garten an der Kreuzricke auf, als er zwei fremde Personen bemerkte, die auf das Grundstück schlichen. Er sprach die Eindringlinge laut an, die sofort durch das Gartentor auf die Straße liefen. Ein anderer Zeuge, der durch das Rufen aufmerksam geworden war, sah zwei Männer durch den Verbindungsweg Thüringer Weg/Brandenburger Weg flüchten und in ein kastenförmiges Auto steigen. Das Fahrzeug fuhr mit hohem Tempo in Richtung Kreuzricke davon. Wegen der Dunkelheit können die Männer nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei fahndete nach den Verdächtigen, traf sie aber nicht mehr an.

In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte sind am vergangenen Donnerstag in ein Wohnhaus an der Eichendorffstraße in Altenbeken eingebrochen. Die Bewohner waren zwischen 14 und 17.30 Uhr nicht zu Hause. In dieser Zeit durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Beute. Schränke und Schubladen waren durchwühlt und standen offen, als die Bewohner zurückkamen. Die Täter flüchteten durch die Terrassentür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.

Gerade jetzt in der „dunklen Jahreszeit“ appelliert die Polizei: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte umgehend die Polizei unter Telefon 110 verständigen. Fragen zum Einbruchschutz beantwortet das Kommissariat Kriminalprävention unter Telefon 05251/3063900.

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz