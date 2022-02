Hausgeräte und Küchen auf mehr als 400 Quadratmetern in Borchen

Borchen

Am Dienstagmorgen, 9 Uhr, war es soweit: Euronics Wieseler feierte die Neueröffnung des neuen Standorts an der Bahnhofstraße in Borchen. Zahlreiche Kunden überzeugten sich gleich am ersten Tag vom neuen Angebot und schlenderten durch das Geschäft.

Von Jörn Hannemann