Herbstliche Tourenfahrt des Radtreffs Borchen

Der Rad-Treff Borchen veranstaltet an diesem Samstag, 24. September, seine Country-Tourenfahrt (CTF) „Durch den bunten Herbstwald“. Radsportler können zwischen drei Strecken wählen, die 33, 46 und 68 Kilometer lang sind.

Erstmals bieten sich alle Strecken auch für Gravelbikes an

Die längste Distanz enthält 650 Höhenmeter. Für Verpflegung an der Kontrollstelle in Niederntudorf und im Zielbereich ist gesorgt. Neben der üblichen Zielgruppe, den Mountainbikern, lädt der Rad-Treff alle Fans des „Gravelns“ ein. „Graveln“ ist das Fahren über Wege mit lockerem Untergrund mit Fahrrädern, die eine Mischung aus Rennradgeometrie und der Technik von Mountainbikes haben. Alle Strecken sind erstmals Gravelbike-tauglich.

Gestartet wird zwischen 9 und 11 Uhr an der Schule an der Altenau, Unter der Burg 3, in Kirchborchen. Eine Anmeldung ist auf www.rad-treff-borchen.de und vor Ort möglich. Online gibt es Links zu allen GPS-Tracks zum downloaden.