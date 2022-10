Historischer Heimatkalender Borchen-Alfen feiert 10-Jähriges

„Es ist wirklich unglaublich, dass immer wieder Bilder aus der Dorfgeschichte oder dem Dorfleben auftauchen, die noch weitgehend unbekannt waren“, staunt Alfens Ortsvorsteher Konrad Hansmeier. Viele Heimatfreunde freuten sich jedes Jahr auf den neuen Kalender in Din A-4-Größe. Auch ehemalige Alfener, die sich mit ihrem Heimatdorf noch verbunden fühlen, greifen hier gerne zu, um gelungene Bilder aus ihrer alten Heimat zu sehen, berichtet der Ortsvorsteher.

Mit teilweise farbigen Bildern sollen die Aufnahmen durch das Jahr begleiten und stellen in anschaulicher Weise das Dorf und seine Bewohner dar. Ortsvorsteher Konrad Hansmeier ist es erneut gelungen, mithilfe von Franz Lüke, Chronist des Sportvereins Rot-Weiß Alfen, Monatsbilder zusammenzustellen und dabei teilweise noch nicht veröffentlichte Motive zu finden. Darstellungen aus dem Vereinsleben, alte Hofstellen und Straßenansichten machen den Kalender zu einem echten Sammelobjekt, ist er überzeugt.

Erhältlich ist der Kalender 2023 in Alfen in der Bäckerei und im Lebensmittelgeschäft Willi Nolte sowie in den Filialen der Buchhandlung Nicolibri in Borchen und Wewer.