Bagger sind an der Bahnhofstraße in Borchen damit beschäftigt, den dort abgelagerten Schutt abzufahren.

Die Kreistagsfraktion hatte mit Verweis auf die Website Müllparadies-Deutschland nach illegalen Deponien gefragt und welche Gefahr davon für Mensch und Umwelt ausgeht. Die Website wird von zwei Journalistinnen betrieben, die ihre Daten aus Umweltanfragen an Landkreise und Umweltministerien beziehen. Für die vier Müllablagerungen im Kreisgebiet wird das „Landratsamt Paderborn“ als Quelle angegeben.

Die größte Ablagerung befindet sich demnach in Borchen an der Bahnhofstraße in der Nähe zur A33 in Borchen hinter dem Sport- und Familienhundezentrum. Dabei soll es sich um 26.000 Tonnen Bauschutt handeln, die zu einem Berg mit 20.000 Kubikmeter aufgetürmt sind. Ein Volumen, das mit dem Inhalt von acht olympischen Schwimmbecken vergleichbar ist. Die Entsorgungskosten der Schuttberge werden auf 400.000 Euro geschätzt.

Die zweite illegale Müllhalde ist in Borchen am Kleeberg 37 aufgeschüttet und soll 650 Tonnen beziehungsweise 500 Kubikmeter umfassen – also etwa vergleichbar mit sechs üblichen Omnibussen. Weitere derartige Ablagerungen werden in Delbrück an der Graf-Meerveldt-Straße in der Nähe des Korteteichs (ca. 1300 Kubikmeter beziehungsweise 1690 Tonnen) und am Heipenweg 43 (3000 Kubikmeter und 60.000 Euro geschätzte Entsorgungskosten) in der Karte verzeichnet.

Kreis sieht keine Gefahren in den Müllhalden

Wer sich vor Ort auf dem mit Abstand größten Schuttberg an der A33 in Borchen umschauen will, wird schnell wieder weggeschickt. Es handele sich um ein Betriebsgelände. Der Zutritt ist nicht erwünscht.

In der Antwort auf die Anfrage der Grünen bestätigt das Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz des Kreises Paderborn die Existenz der vier illegalen Abfalllager, sieht darin aber keine großen Gefahren: „Bei den gelagerten Abfällen handelt es sich um Boden, Bauschutt und recycelten Bauschutt, wovon typischerweise keine oder nur unerhebliche Gefahren ausgehen.“ Kritische Stoffe wie Siedlungsabfälle, Baumischabfälle und Sonderabfälle seien dort nicht gelagert. Die Illegalität der Abfalllager ergebe sich vorrangig aus dem Fehlen entsprechender Genehmigungen.

Kreis ordnet Abräumung per Ordnungsverfügung an

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz erlaubt die Beseitigung von Abfällen nur in den dafür zugelassenen Anlagen. Laut Strafgesetzbuch ist das Betreiben illegaler Müllhalden eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet wird.

Der Kreis Paderborn habe unterdessen per Ordnungsverfügung die Abräumung angeordnet. „Die Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt. Die Umsetzung wird durch den Kreis Paderborn überwacht“, heißt in der Vorlage für den Ausschuss für Natur, Umwelt und Klimaschutz, der am kommenden Dienstag, 7. März, tagt. Die anfallenden Kosten sollen demnach die Grundstückseigentümer tragen.

Das tatsächlich mit dem Rückbau begonnen wurde, zeigen auch Vor-Ort-Recherchen dieser Zeitung auf den beiden Borchener Müllhalden, wo tatsächlich Bagger und Lkw damit beschäftigt sind, die Ablagerungen zu entfernen. Angaben zu weiteren illegalen Abfalllagern oder Deponien im Kreisgebiet liegen der Behörde nach eigenen Angaben nicht vor.