In Borchen sind Geflüchtete und Einheimische „Gemeinsam am Ball“

Mitten in der Flüchtlingskrise 2015 entstand in Borchen eine besondere Idee der Integration: „Wir haben uns im SC Borchen damals Gedanken gemacht, wie wir die jungen Männer aus Syrien integrieren“, so Christoph Rothmann. Die Lösung heißt Sport. Denn was alle eint, ist vor allem die Lust auf Fußball.

Am Freitag steht der nächste Termin an

Gemeinsam am Ball in Borchen: Geleitet wird der Kursus von Patrick Poguntke (Zweiter von links) und Jasem Alhamed (unten rechts), der selbst als Flüchtling nach Deutschland kam.

Seit 2015 führt Patrick Poguntke die zwei gemeinsamen Sportstunden zusammen mit Jasem Alhamed, der selbst aus Syrien geflüchtet ist. Jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr heißt es in der Sporthalle Gallihöhe in der Haarener Straße 9 in Borchen wieder: „Gemeinsam am Ball“. Nur in den Ferien fällt der Kursus wegen der Hallenschließung aus.

In der ersten Stunde geht es darum, Sportarten auszuprobieren. „Bei den Grundsportarten Handball und Volleyball braucht man nicht viel zu erklären. Da werden alle sofort integriert“, erklärt Patrick Poguntke. Bei Fußball ist es noch einfacher. Deshalb wird in der zweiten Stunden nur noch gekickt. Einige kommen deshalb erst um 21 Uhr dazu.

In der Anfangszeit waren mindestens die Hälfte der Teilnehmer Flüchtlinge, teilweise sogar mehr als 70 Prozent. Viele, die damals neu nach Borchen gekommen sind, leben heute in privaten Unterkünften, sprechen deutsch und haben eine Arbeit gefunden.

„Man grüßt sich zum Schützenfest oder wenn man sich im Ort trifft. Die Integration hat funktioniert“, so Poguntke: „Ballsportarten, egal ob in Syrien, Russland oder Deutschland, werden überall gespielt. Das verbindet.“

Zwischen zehn und 30 Teilnehmer sind jede Woche dabei. Nach der Beteiligung richtet auch die Sportart: „Wenn es einmal weniger sind, haben wir auch schon Tennis gespielt.“

Der Kursleiter hat selbst einen Übungsleiter-C-Schein und trainiert sonst Breitensportgruppen für Kinder und Jugendliche im SC Borchen. Die Idee, junge Erwachsene, die dazu teilweise eine andere Sprache sprechen, zu trainieren, war für den 29-Jährigen eine gerne angenommene Herausforderung.

In vergangenen Wochen war die Teilnehmerzahl etwas geringer. Grund genug, noch einmal Werbung für das Angebot zu machen. Die Teilnahme ist grundsätzlich spontan möglich. Lediglich Sportzeug muss mitgebracht werden. Der größte Teil der Teilnehmer sind junge Männer, aber auch Frauen sind herzlich willkommen. „Wir hatten immer mal auch junge Frauen dabei. Die werden gut aufgenommen“, so der Kursleiter.

Einzige Voraussetzung: „Aus versicherungstechnischen Gründen müssen alle, die mitmachen, Vereinsmitglieder sein“, erklärt Christoph Rothmann: Das wird bei Bedarf aber einfach an dem Abend durchgeführt. Für Geflüchtete ist die Mitgliedschaft beitragsfrei. Zeitweise übernahm die Gemeinde Borchen diese Kosten.