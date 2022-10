In nur drei Wochen: Fördertopf für Stecker-Solaranlagen in Borchen ist leer

Borchen

Das Förderprogramm für sogenannte Stecker-Solar-Geräte, also kleine Solaranlagen zur Eigenversorgung, wurde in Borchen so gut angenommen, dass sämtliche Fördermittel für dieses Jahr aufgebraucht sind. Insgesamt hatte die Kommune dafür 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Von Franz Purucker