Etteln – ein digitales Musterdorf

Nach zwei digitalen Versionen konnte der Jahresauftakt der Ettelner Dorfgemeinschaft endlich wieder vor Ort im Bürgerhaus in Etteln stattfinden. Viele Ettelner, aber auch Besucher aus den Nachbarorten füllten das Bürgerhaus bis zum letzten Platz und erlebten gemeinsam ein abendfüllendes Programm.

Ortsvorsteher Ulrich Ahle: „Es war ein tolles Gefühl, nach zwei digitalen Jahresauftaktveranstaltungen, bei denen wir nur in die Kamera schauen konnten, endlich wieder auf der Bühne vor Publikum zu stehen. Mittlerweile ist der Jahresauftakt Ende Januar in Etteln zur Tradition geworden, und wir haben uns sehr über die hohe Zuschauerbeteiligung gefreut.“

Elmar Schäfer, Vorsitzender des Vereins Etteln-aktiv ergänzt: „Der Jahresauftakt hat wieder einmal deutlich gemacht, mit wie viel ehrenamtlichem Engagement die Ettelner Dorfbewohner das Leben in ihrem Ort gestalten. Mit unseren geplanten Digitalprojekten wollen wir neue und zusätzliche Möglichkeiten für das Dorfleben entdecken. Dabei stehen für uns der Nutzen für die Menschen und der soziale Mehrwert für das Dorf im Vordergrund. Dies konnten wir beim Jahresauftakt gut vermitteln.“

Mit einem Rückblick auf das Jahr 2022 eröffneten die beiden Moderatoren Ulrich Ahle und Elmar Schäfer den diesjährigen Jahresauftakt. Nach dem zweiten digitalen Jahresauftakt im Januar 2022 folgte im Mai die Ettelner Genusswanderung, an der mehr als 500 Teilnehmer aus nah und fern teilnahmen und einen herrlichen Tag mit einem Fünf-Gänge-Menü unterschiedlicher Gastronomen in der Natur im Altenautal erlebten. Neben dem Schützenfest und dem solutiT-Cup des SV Blau-Weiß Etteln war das Oktoberfest mit den international bekannten Dorfrockern ein weiterer Höhepunkt im abgelaufenen Jahr.

Ettelner Digitalisierungsstrategie

Auch in diesem Jahr unterstützte die Josefs-Brauerei aus Bad Lippspringe erneut die Ettelner Jahresauftaktveranstaltung. Bier-Sommelier Mayc Peter von der Brauerei berichtete über den erfolgreichen Start der Inklusionsbrauerei am neuen Standort in Bad Lippspringe und hatte eine Auswahl von Bieren und nichtalkoholischen Getränken mitgebracht.

Einer der Höhepunkte beim diesjährigen Jahresauftakt war die Vorstellung der Ettelner Digitalisierungsstrategie, die im vergangenen Jahr durch den Rat der Gemeinde Borchen verabschiedet wurde. Basierend auf Kamera- und Sensordaten sind innovative Lösungen, wie autonom fliegende Drohnen oder ein Hochwasserfrühwarnsystem geplant. Dennis Stolte vom Vermessungsbüro Stolte in Etteln stellte ein dreidimensionales Modell der Gemeindehalle und des Bürgerhauses vor, in dem er sich frei bewegen konnte. Als Jann-Eve Stavesand mithilfe einer Computerbrille einen dritten virtuellen Moderator auf die Bühne zauberte, wurde es einigen Besuchern unheimlich und fast etwas zu futuristisch. Ermöglicht wurden diese ersten Projektergebnisse durch das Projekt „Digitaler Dorf Zwilling Etteln“ (DiDoT), welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit 1,3 Millionen Euro gefördert wird.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte das Projektteam gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Gockel die Förderurkunde im Rahmen der Internationalen Grünen Woche persönlich von Bundesminister Cem Özdemir überreicht bekommen. Von dort erfolgte dann im Rahmen des Jahresauftakts auch eine Live-Übertragung vom Ausstellungsstand des Projektteams in das Bürgerhaus in Etteln. Christine Wegner, neue Mitarbeiterin bei der Gemeinde Borchen und Projektleiterin des DiDoZ-Projektes und Vera Böhner von der Fiware Foundation berichteten von ihren Erfahrungen auf dem Messestand in Berlin.

Zwei neue Gruppen sollen einerseits älteren Menschen den Zugang zu digitalen Medien ermöglichen und andererseits Jugendliche und junge Erwachsene aktiv in die Gestaltung der digitalen Zukunft Ettelns einbinden. Der „Senioren Computer Club“ trifft sich erstmals am Samstag, 11. Februar, um 10 Uhr im Schießkeller des Bürgerhauses in Etteln.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen sich erstmals zur „Morgenmacher Campus Party“ am Freitag, 24. Februar, ab 18 Uhr ebenfalls im Schießkeller des Bürgerhauses. Für beide Gruppen gibt es erste Gruppeninhalte, die jedoch von Beginn an um die Interessen der Teilnehmer erweitert werden können. Anmeldungen sind bei der Bäckerei Zacharias in Etteln möglich.

Ulrich Ahle konnte anschließend Bürgermeister Uwe Gockel auf der Bühne begrüßen. Die Erweiterung des Kindergartens, die Schaffung weiterer attraktiver Bauplätze in Etteln oder der Bau einer Schmutzwasserleitung zwischen Etteln und Kirchborchen waren Inhalte des kurzweiligen Gesprächs.

80 neue Bürger

Beim anschließenden Neubürgerempfang konnten die beiden Moderatoren und Bürgermeister Uwe Gockel stellvertretend für die rund 80 Personen, die im vergangenen Jahr neu ihren Hauptwohnsitz in Etteln angemeldet hatten, einige Neubürger begrüßen. Sie nutzten die Möglichkeit, sich den Zuschauern vorzustellen und dankten für die Offenheit, mit der sie in Etteln begrüßt wurden. Alle anwesenden Neubürger erhielten die Ettelner Begrüßungstasche, gefüllt mit Ettelner Spezialitäten wie Mettwurst, Honig, Zwetschenschnaps, Bioeier oder dem Ettelner Brot überreicht. Diese wurden sämtlich von Ettelner Betrieben und Vereinen gespendet.

Im anschließenden Nachrichtenblock der ettelnSCHAU wurde in kurzer Form über weitere wichtige Projekte in Etteln berichtet. Die Nachwuchsmoderatorinnen Marietta Schäfer und Franziska Erhardt hatten hierbei, nach der digitalen Ausgabe im vergangenen Jahr, ihren ersten Auftritt vor großem Publikum und wurden hierfür bejubelt.

Bürgermeister Uwe Gockel (links) im Gespräch mit Ortsvorsteher Ulrich Ahle. Foto: Elmar Schäfer

Abschließender Höhepunkt war die Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs „Verein(t) für die Blutspende“. Ein anonymer Spender aus Etteln hatte im vergangenen Jahr 1000 Euro für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt. Jeder Blutspender konnte bei den vier Spendeterminen im Jahr 2022 einen Punkt an seinen Lieblingsverein vergeben. Hauptgewinner des Wettbewerbs waren alle, die auf Blutspenden angewiesen sind, denn die Anzahl der Blutspenden konnte im Vergleich zu den Vorjahren um mehr als 50 Prozent gesteigert werden. Den ersten Platz des Wettbewerbs belegte der Löschzug Etteln der Freiwilligen Feuerwehr Borchen, gefolgt von der Blaskapelle Freude & Frohsinn Etteln und dem Verein Etteln-aktiv.

Ortsvorsteher Ulrich Ahle: „Ich bin begeistert, welche Wirkung wir mit der Idee erzielen konnten und hoffe, dass beim nächsten Spendetermin am 9. Februar wieder genauso viele Etteln Bürgerinnen und Bürger ins Ettelner Bürgerhaus kommen.“