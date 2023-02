Karnevalsverein Nordborchen ruft „Helau mit Helden aus Film und TV

Borchen

Der Karnevalsverein Nordborchen (KVN) fiebert seinem Comeback nach der Corona-Zwangspause entgegen. Am Samstag, 4. Februar, startet der Kartenvorverkauf für die große Prunksitzung am Samstag, 18. Februar, um 19.31 Uhr und den Kinderkarneval am Sonntag, 19. Februar, um 15.01 Uhr in der Nordborchener Gemeindehalle.