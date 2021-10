Kirchborchener Schützen holen Veranstaltungen nach

„Endlich hatten wir die Chance, ein paar Veranstaltungen nachzuholen. Deswegen hatten wir ein volles Programm vor uns. Auch wenn wir aufgrund der Pandemie immer noch ein paar Abstriche machen mussten, haben wir das Beste aus dem Wochenende gemacht“, schreibt Presseoffizier Marvin Peukert in seinem Bericht.

So galt es, zunächst die ordentliche Mitgliederversammlung von 2020 nachzuholen. Danach gab es einen fließenden Übergang in den Kommersabend, welcher normalerweise dazu dient, die Schützenfestzeit einzuleiten. Mit einem Familientag endete das außergewöhnliche Schützenwochenende.

107 Schützenbrüder hatten sich neben Vorstand und anderen Gästen an einem Freitagabend zur Mitgliederversammlung in der Gemeindehalle eingefunden. Auch wenn der Jahresrückblick von Oberst Michael Krevet-Alpmann etwas kürzer ausfiel, gab er dennoch einen Einblick in ein Pandemie-Schützenjahr aus Vorstandssicht. Es folgten die obligatorischen Berichte. Nach dem Vortrag des Kassenprüfers Michael Kleine entlasteten die Mitglieder den Vorstand einstimmig. Bekannt gegeben wurde auch der Termin für das Schützenfest im kommenden Jahr. Geplant ist es vom 11. bis 13. Juni. Die Versammlung ließ den amtierenden König Hugo Kremer für seine dritte Amtszeit hochleben, bevor die Mitgliederversammlung mit dem Kirchborchener Heimatlied endete.

Der Kommersabend begann mit einer Überraschung. Denn Oberst Michael Krevet-Alpmann gab bekannt, dass Borchens Bürgermeister Uwe Gockel nun Mitglied der Bruderschaft ist. Viel Zeit nahmen die nachzuholenden Ehrungen ein. So gab es Treueorden für Schützen, die seit 25-, 40-, 50-, 60- oder 65 Jahren Mitglieder der Bruderschaft sind. Oberst Krevet-Alpmann und Major Ulrich Hübener übergaben die Treueorden allen anwesenden Jubilaren. Die beiden 2019 aus dem Vorstand ausgeschiedenen Schützenbrüder Hubert Lüthen und Jürgen Reiher wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten entsprechende Urkunden sowie Orden und Ärmelbänder. Geehrt wurden auch die Jubelkönige von 2020 und 2021. 2020 feierte Michael Finke sein 25-jähriges, Heinz Benteler sein 50-jähriges Königsjubiläum. In diesem Jahr sind Ulrich Hübener (25 Jahre) und Walter Leifeld (40 Jahre) die Jubelkönige. Zum Ende bedankte sich Oberst Krevet-Alpmann bei allen Helfern, besonders bei Partyservice Ewers für das Essen, beim Blasorchester Kirchborchen für die musikalische Begleitung und bei König Hugo Kremer für sein Engagement in den vergangenen Jahren.

Und auch für den am Samstag folgenden Familientag auf dem Festplatz „stand einiges auf dem Programm“, so Presseoffizier Peukert. So hatten sich für das Kinderschützenfest mehr als 100 Kinder angemeldet. Unterstützung gab es vom Blasorchester Kirchborchen und der Feuerwehr. Mit Pia Leistenschneider und Felix Wiczynski konnte ein neues Kinderschützenkönigspaar samt Hofstaat verkündet werden. Nach der Proklamation folgte ein Umzug um die Halle, angeführt vom Trommlercorps Kirchborchen. Magier David Wedegärtner verzauberte auf dem Festplatz die Besucher mit seiner Magie und Kartentricks. DJ Andy eröffnete um 18 Uhr den Abend mit Musik. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.