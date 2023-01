Kita St. Michael Kirchborchen kooperiert mit Menken Hof

Der Kindergarten St. Michael in Kirchborchen kooperiert künftig mit dem Menken Hof. Für die Kinder werden so ganz besondere Erfahrungen möglich.

Andrea Schmidt bewirtschaftet einen kleinen bäuerlichen Bio-Betrieb mit Rindern, Schweinen und Hühnern. Auch Ziegen, Pferde und einen Hofhund gibt es dort.

Familie Schmidt ist schon seit 2016 ein Wegbegleiter der Kita St. Michael. Ob Schulkinderabschlüsse, spontane Besuche, das Spielen im Garten oder das Einsammeln der Eier: Die Kinder und Erzieherinnen sind immer herzlich willkommen.

Leiterin Linda Schulz betont: „Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie wertschätzend die Kinder mit den Tieren umgehen und eventuelle Ängste durch den begleiteten Kontakt verlieren. Außerdem bekommen die Kinder auch einen Einblick in die Arbeit, die mit der Haltung von Tieren verbunden ist.“

Andrea Schmidt ist sehr transparent in ihrem Tun. Das Füttern der Tiere, das Ausmisten der Ställe und auch das Versorgen der Jungtiere: Den Kindern wird alles erklärt und gezeigt. „Ich durfte sogar auf dem großen Trecker sitzen“, freut sich ein Kind. Und ein anderes erzählt: „Besonders die Küken muss man ganz vorsichtig in der Hand halten, weil sie so klein sind.“

Die Kinder der dreigruppigen Kita kennen den Hof mit allen Tieren, Fahrzeugen und Maschinen und sind immer für einen Besuch auf dem Menken Hof bereit. Der Hin- und Rückweg von der Kita bis zum Aussiedlerhof ist fast drei Kilometer lang. Trotzdem gehen auch schon die jüngsten Kinder mit zum Hof und haben die Möglichkeit, in Bollerwagen mitzufahren. So können Groß und Klein auf dem Menken Hof staunen, beobachten und mit den Tieren in Kontakt treten.

Einmal im Monat findet das gruppenübergreifende Frühstück in der Kita St. Michael statt. Die Eier für das Frühstück werden von Familie Schmidt gespendet und von den Kinder selbst im Hühnerstall eingesammelt. So freuen die Kinder sich beim gemeinsamen Frühstück über frische gekochte Eier und Rührei vom Menken Hof.