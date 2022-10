Kreis Paderborn überstimmt Gemeinde Borchen bei Bauantrag für Mehrfamilienhaus

Das geplante Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen am Hessenberg 20 in Borchen wird wohl trotz Ablehnung des Bauausschusses gebaut. Die Borchener Lokalpolitik kritisiert die Größe des Hauses, doch das sieht der Kreis Paderborn anders und setzt sich über das Gemeindevotum hinweg.

So soll das geplante Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen aussehen.

Eigentlich hatte der Bauauschuss in seiner Septembersitzung das Bauvorhaben einstimmig abgelehnt. Dabei hatte der Investor bereits nachgebessert und die Gebäudehöhe um etwa zwei Meter niedriger gewählt. Aus Sicht der Lokalpolitik passt das Haus trotzdem nicht in die Wohngegend und ragt zu weit heraus. Die CDU kritisierte zudem, dass die geplanten acht Parkplätze zu wenig seien und fordert 1,5 Stellplätze pro Wohnung – im konkreten Fall also neun. Geplant sind acht.