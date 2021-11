Kreisweit zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser

Vier am Freitag verübte Einbrüche in Wohnhäuser meldete die Polizei bereits am Sonntag im Polizeibericht. Betroffen waren zwei Hausbesitzer in Salzkotten-Thüle am Südring sowie die Bewohner von Häusern in Paderborn am Ransohoffweg und an der Mühlenflößstraße in Bad Lippspringe.

Am Samstag hebelten Einbrecher zwischen 18.40 und 22.25 Uhr eine Außentür zum Wintergarten eines Hauses an der Rosenstraße in Borchen auf. Die Täter durchsuchten das Haus und flüchteten durch eine Terrassentür.

An der Brotkuhle in Elsen wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus aufgebrochen. Sämtliche Zimmer wurden durchsucht.

Bereits von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche war in Paderborn-Sande an der Brieger Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Täter waren durch eine Terrassentür eingedrungen und hatten alle Schränke durchsucht.

Was im Einzelnen erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.