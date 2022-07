Kristina Freitag ist neue Konrektorin in Dörenhagen

Borchen-Dörenhagen

Die Montessorischule Am Sonnenberg hat eine neue Konrektorin: Kristina Freitag übernimmt die freie Stelle an der Seite von Schulleiterin Sandra Koch, die sich über die Unterstützung sehr freut: „Ich bin jetzt nicht mehr alleine Chefin, sondern habe eine großartige Mitbestimmerin an meiner Seite.“