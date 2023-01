„Kunst op de Deel“ in  Dörenhagen wird fortgesetzt

Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums 2022 von Dörenhagen, ist die Idee von „Kunst op de Deel“ bei Twietenschäpers, wie das bekannte Hofgebäude an der Kirchborchenerstraße heißt, erstmalig präsentiert worden und fand großen Anklang. Mit Kunst, Musik und einem kleinen Café lockte der schöne Hof mit dem markanten hellblauen Hoftor zahlreiche Besucher an. Dieses Konzept soll jetzt auch zukünftig weitergeführt werden.

Ausstellung öffnet im Frühjahr an zwei Wochenenden – unter anderem an Ostern

Ulrike Driller-Brunkhorst mit Ehemann Johann Brunkhorst und Sabine Haas in der Kunstdeele.

Die gebürtige Dörenhagenerin Ulrike Driller-Brunkhorst hatte damals den Plan, ihr Elternhaus, welches liebevoll renoviert wird, weiterhin mit Leben zu erfüllen und so kam über den Heimat- und Kulturverein Dörenhagen eine Zusammenarbeit mit der Künstlerin Sabine Haas, die ebenfalls in Dörenhagen lebt, zustande. Sowohl Driller-Brunkhorst, als auch Haas sind Malerinnen und haben mit ihren Gemälden die Deele in dem alten Bauernhaus ausgestattet.

An die Ausstellung „Kunst op de Deel“ erinnert sich Ulrike Driller Brunkhorst noch heute mit großer Begeisterung: „Unsere ganze Familie hat sowohl bei der Renovierung als auch bei der Vorbereitung der 800-Jahr-Feier mitgeholfen. Die Feierlichkeiten waren dann ein großer Erfolg und wir haben so viele positive Rückmeldungen erhalten, dass wir unser Haus weiterhin zu einem Ort der Zusammenkunft und für die Kunst wachsen lassen wollen.“

Besucher finden hier Bilder mit Motiven aus der Dörenhagener Landschaft. Dazu haben die beiden Malerinnen auch ganz eigene Zugänge gehabt, wie Ulrike Driller-Brunkhorst beschreibt: „Ich selbst würde mich als Hobby-Malerin bezeichnen. Bereits mein ganzes Leben habe ich immer wieder gemalt und arbeite auch mit unterschiedlichen Materialien und Techniken, sowohl abstrakt als auch mit ganz klaren Bildern, wie das Bild von der Dörenhagener Kirche, welches sich auch in der Ausstellung befindet.“

An zwei Wochenenden geöffnet

Sabine Haas wendet ebenfalls unterschiedliche Techniken an, konzentriert sich aber bei ihren Bildern auf Eindrücke aus der Dörenhagener Landschaft, die dem ortskundigen Betrachter direkt vertraut vorkommen. „Ich male mit Pastell- und Aquarell-Technik, aber auch mit Ölfarben“, erklärt Sabine Haas. Die gebürtige Wuppertalerin hat bereits zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in der Paderborner Region mitgestaltet und ist als Künstlerin in diesen Kreisen bekannt.

Impressionen aus der Kulturdeele. Foto: Julia Pongratz-Lauer

Um das Konzept von „Kunst op de Deel“ und die Ausstellung der Dörenhagener Gemälde weiterhin für interessierte Menschen zu öffnen und einen Ort der Zusammenkunft zu schaffen, wird es im Frühjahr eine Fortsetzung geben. An zwei Wochenenden wird die Deele wieder geöffnet und die Gemälde ausgestellt. Dabei ist das Osterwochenende bereits fest in der Planung und ein weiterer Termin wird ebenfalls ins Auge gefasst und zusammen mit dem Heimat- und Kulturverein Dörenhagen veröffentlicht.

Für die langfristige Planung hat Ulrike Driller-Brunkhorst aber ebenfalls schon Ideen: „In der langfristigen Perspektive möchten wir hier im Haus kleine Kulturevents nach dem Motto ,Kultur op de Deel' veranstalten. Hier können Ausstellungen, aber auch Musik und ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen wunderbar kombiniert werden. Ich mache diese Planung und Organisation einfach aus Leidenschaft, um mein Elternhaus weiterhin mit Leben zu füllen und für den Ort zu erhalten.“

Bereits in der vierten und fünften Generation ist Twietenschäpers damit im Familienbesitz der Dörenhagener Familie und wird wohl auch weiterhin eine nicht unerhebliche Rolle im kulturellen und gesellschaftlichen Leben von Dörenhagen spielen.