Landwirte zäunen Hundefreilauffläche ein

Borchens Landwirte sagen dem Hundekot auf ihren Grünflächen den Kampf an: Gemeinsam haben sie auf eigene Kosten eine 2000 Quadratmeter große Fläche der Gemeinde Borchen in eine Hundefreilauffläche verwandelt.

Die Wiese direkt am Pendlerparkplatz der Autobahnauffahrt A33 ist jetzt mit einem 1,60 Meter hohen Zaun umspannt, der den Vierbeinern ein ungestörtes Toben ermöglicht und keine Nutztiere gefährdet. Am Eingang gibt es eine Schleuse, in der Hundebesitzer ihre Tiere wieder einsammeln können.