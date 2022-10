Löschzug Etteln probt Rettung aus einem Mähdrescher

Das Lohnunternehmen Wegener stellte dem Löschzug für den Ausbildungsabend seinen Mähdrescher zur Verfügung. „Von den vielen Keilriemen und Wellen geht wegen der Reibung und daraus entstehenden Wärme die größte Brandgefahr aus“, erklärt Frank Niggemeyer, stellvertretender Löschzugführer in Etteln. So wurden vor allem die zahlreichen Klappen des Gefährts geöffnet und gezeigt, um zu erläutern, wie im Brandfall gezielt gelöscht werden könne.

Übungsbestandteil war auch die Rettung eines Menschen aus der Kabine, die ziemlich eng ist. „Anders als bei einem Lkw ist dort nur Platz für eine Person. Der Fahrer ist dort vom Lenkrad eingeengt. Wir haben geübt, wie man das Lenkrad nach vorne kippt, um den Patienten zu retten“, so der Feuerwehrmann.

Ein weiteres denkbares Szenario ist ein in den zahlreichen Klappen und Kammern eingeschlossener Mensch. Besprochen wurde, wie Feuerwehrleute wo hinkommen. Kein unwahrscheinliches Szenario: Zum Reinigen der Maschine klettern Landwirte auch ins Innere des Fahrzeuges.

Geübt wurde auch die Rettung aus der Fahrerkabine eines Mähdreschers. Foto: Löschzug Etteln

Vorbereitet wurde die Übung von den Kameraden Lars Wegener und Andreas Niggemeyer. Der Dienstabend des Löschzuges Etteln findet jeweils am ersten und dritten Mittwoch im Monat um 20 Uhr am Gerätehaus statt. Interessenten, die gerne Mitglied der Feuerwehr werden wollen, dürfen gerne dazu kommen, so Niggemeyer.