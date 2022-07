Malteser Borchen raten Kindern: trösten, helfen, Hilfe holen

Bei einem Notfall oder einer Verletzung muss man Erste Hilfe leisten. Das nötige Wissen vermittelt zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kursus. Den gibt es jetzt auch für Kinder: Mit dem Projekt „Abenteuer helfen“ bringen die Malteser Borchen Kindern im Alter von vier Jahren an altersgerecht und spielerisch Erste Hilfe nah. Die Tipps und Tricks der hauptamtlichen Rettungssanitäter Michael Volmert und Jens Naerger kamen bei 107 Schülern der Montessorischule in Dörenhagen schon mal super an.

Das Thema Notfall war für die meisten Kinder gar nicht neu. Sie durften am Anfang von ihren eigenen Erfahrungen damit berichten und da gab es so einiges zu erzählen. „Ich war erschrocken, was Kinder so alles mitkriegen und geheim halten. Erst haben sich nur einzelne gemeldet, aber dann haben immer mehr Vertrauen gefasst und ihre Erlebnisse erzählt“, berichtet Michael Volmert auf Anfrage dieser Zeitung.

Notfälle zum Beispiel mit Eltern oder Oma und Opa, dass der Bruder vom Rettungsdienst abgeholt wurde oder sie einen Unfall beobachtet haben – das Spektrum war breitgefächert: „Ich hatte das Gefühl, dass die Kinder froh waren, dass sie im geschützten Raum darüber sprechen konnten“, schilderte der 40-Jährige seinen Eindruck.

Trösten ist das Einfachste

Im Anschluss lernten die Schüler, „dass Schmerzen gut und richtig sind, weil sie uns zeigen, dass mit dem eigenen Körper etwas nicht stimmt und eventuell sogar Hilfe notwendig ist“. Dies war eine von vielen Erkenntnissen, die die Erst- bis Viertklässler vom „Abenteuer Helfen“-Tag mitnahmen. In kleinen Gruppen überlegten sie, wie sie sich in so einer Situation verhalten könnten: trösten, helfen, Hilfe holen. „Dabei ist Trösten das Einfachste. Der Bereich Helfen ist ein bisschen schwieriger. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, muss man Hilfe holen“, erläuterte Michael Volmert den aufmerksamen Zuhörern und informierte auch über die Notrufnummern 112, 110 und 116117.

Unter Anleitung der beiden hauptamtlichen Rettungssanitäter erlernten und übten die Schülerinnen und Schüler Kniffe und Tricks vom Trösten bis hin zum Verband anlegen und Hilfe holen. Besonders das Anlegen von Verbänden fanden sie spannend. „Wir haben gezeigt, wie man Pflaster trickreich einschneiden kann, damit sie nicht am Ellenbogen scheuern. Und wie man Kopfverbände anlegt. Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und haben sich gegenseitig alles verbunden, was ging“, erzählt Michael Volmert lachend.

Die Rettungssanitäter der Malteser nahmen sich viel Zeit für die Fragen der Kinder: Wie sieht der Alltag auf einer Rettungswache aus? Was macht ein Notfallsanitäter? Habt ihr auch vor etwas Angst? Besonders vertrauensvoll war der Austausch über eigene Schmerzerfahrungen oder Erlebnisse mit Unfällen oder Krankheit, berichten sie. „Ziel ist es, den Kindern die Angst und Scheu zu nehmen, etwas falsch zu machen. Auch guter Zuspruch oder Trösten ist wertvoll und eine große Hilfe“, sagt Michael Volmert.

Jedes Kind bekommt ein Mini-Retter-T-Shirt

Als besondere Erinnerung spendierten die Malteser Borchen allen Kindern ein selbstgestaltetes Mini-Retter-T-Shirt. „Darauf waren sie so stolz und hatten es gleich am nächsten Tag an“, erzählt Volmert. Auch der Trägerverein der Montessori-Schule beteiligte sich an den Kosten. Die Montessorischule war die erste, an der der überarbeitete „Abenteuer Helfen“-Tag durchgeführt wurde. Oft scheitert es am Interesse, aber auch an der Refinanzierung, weiß Volmert.

Der Paderborner ist davon überzeugt, dass der „Abenteuer-Helfen“-Tag Kindern einen großen Mehrwert bietet und sie auf solche Situationen vorbereitet. Er hofft jetzt, dass das Projekt bekannter wird und sich vielleicht auch Unterstützer finden. Die Malteser bieten „Abenteuer Helfen“ für Kinder ab vier Jahren an. Auch schon im Kindergarten kann, angepasst an das Alter, Erste Hilfe und die Dimension des Helfens erfahrbar gemacht werden.

Einrichtungen, die sich für das Programm der Malteser interessieren oder Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Rettungsdienstler, die dieses Projekt gerne unterstützen möchten, wenden sich an Michael Volmert unter Telefon 05251/ 5068660 oder per E-Mail an Ausbildung.Borchen@malteser.org.