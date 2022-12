Mehr Spiel und Spaß für Grundschüler in Kirchborchen

Hier sind durch die Eigenleistung der Eltern und mit der Unterstützung der Gemeinde Borchen Neugestaltungen vorgenommen worden, die viele neue Spielmöglichkeiten bieten.

So haben die Kinder jetzt die Möglichkeit, mit vorgemalten Hüpfkästchen, einem Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Spielfeld und einer Verkehrsinsel mit Zebrastreifen in den Pausen zu spielen, aber auch im sicheren Umfeld für die Fahrradprüfung zu üben und sich insgesamt mit den Verkehrsregeln vertraut zu machen. Zur Unterstützung der gemalten Spielflächen stehen den Kindern große Spielfiguren und Straßenschilder zur Verfügung, die sie in den Pausen für ihre Spiele nutzen dürfen.

Die Idee zu dieser Neugestaltung kam aus der Schulpflegschaft und die Eltern haben dann gemeinsam die Umsetzung unterstützt. In Abstimmung mit den Lehrern wurden die einzelnen Spielstationen geplant und der Förderverein der Schule hat die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde Borchen hat dann bei der Erstellung und Gestaltung der Verkehrsinsel für die Verkehrserziehung mitgeholfen, was für Bürgermeister Uwe Gockel ein persönliches Anliegen war: „Die Schulpflegschaft und der Förderverein hier an der Grundschule sind sehr aktiv. Das finde ich toll und dieses Projekt, insbesondere die Verkehrserziehung, haben wir als Gemeinde daher sehr gerne unterstützt.“

Für die Kinder ist daher jetzt die Pausenglocke mit sehr viel neuem Spiel und Spaß verbunden. Auch nach der Schule kann der Schulhof als beliebter Spielplatz genutzt werden.