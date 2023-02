Volksbank-Bus hält dienstags in Borchen

Die mobile Filiale der Verbund-Volksbank OWL hält von sofort an immer dienstags auf dem Edeka-Parkplatz in Borchen.

Der gut erkennbare blau-weiße Bus wird in diesem Zeitraum auf dem Edeka-Parkplatz in Nordborchen stehen. Aus organisatorischen Gründen ist ausschließlich die Nutzung des Geldautomaten möglich, der außen am Bus angebracht ist, teilt die Bank mit. Die mobile Filiale wird demnach in Borchen nicht mit Personal besetzt sein.

Die Verbundvolksbank OWL ist überzeugt, dass sie damit eine gute Alternative für die Bargeldversorgung in Borchen schafft, nachdem die dortige Filiale vor einigen Monaten durch eine Geldautomatensprengung zerstört wurde (Bericht vom 10. Juli 2022). Aufgrund der Umbaumaßnahmen ist die Filiale noch nicht wieder geöffnet.

Unter dem Motto „Ihre Bank auf Heimat-Tour“ ist der Bus der Verbund-Volksbank OWL seit August 2021 unterwegs. Er versorgt die ländlichen Regionen mit Bankdienstleistungen. Dafür fahren die Kolleginnen und Kollegen mit der mobilen Filiale pro Woche mehr als 320 Kilometer, wobei täglich eine andere Route auf dem Fahrplan steht. Gerade für ältere oder weniger mobile Menschen sei dieses zusätzliche Service- und Beratungsangebot der Verbund-Volksbank OWL eine wertvolle Alternative.

Borchen ist 16. Haltestelle

Aktuell bedient der Bus montags und mittwochs bis freitags 15 Haltestellen in den Kreisen Paderborn und Höxter sowie im Altkreis Brilon. Borchen kommt nun dienstags als 16. Station hinzu. Erst vor wenigen Tagen hatte die Volksbank Elsen-Wewer-Borchen sich wie berichtet im Sinne der Gefahrenprävention dazu entschlossen, die besonderen Risiken ausgesetzten Automaten wie in Nordborchen vorübergehend stillzulegen.