Nach Starkregen ist der Himmel über Borchen frei für spektakuläre Blitze

Schwere Gewitter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

Borchen

In der Nacht zu Donnerstag ist eine Kaltfront von Westen über Deutschland gezogen. Im Gepäck hatte sie schwere Gewitter, die laut Wettervorhersage um Mitternacht Borchen erreichen sollten. Grund genug für Hobbyfotograf Tom Finke, seine Nachtruhe nach hinten zu verschieben und seine Kamera in Kirchborchen in Stellung zu bringen.

Von Sonja Möller