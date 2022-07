Edelweißclub Dörenhagen engagiert sich aktiv in der Dorfgemeinschaft

Eine neue Bank steht im Borchener Ortsteil Dörenhagen an der Kapelle zur Hilligen Seele. Hierfür haben sich Mitglieder des Edelweißclubs eingesetzt.

Neue Ruhebank an der Hilligen Seele – Bayerischer Abend geplant

Der Edelweißclub engagiert sich seit 1998 für die Dorfgemeinschaft Dörenhagen und das Allgemeinwohl. Gegründet mit der Absicht, regelmäßige Veranstaltungen zur Bereicherung des Dorflebens zu gestalten, ist der Verein noch heute mit vielen Mitgliedern der ersten Stunde aktiv, aber auch engagierten jungen Menschen.

Gerade erst haben die Mitglieder am Dörenhagener Wahrzeichen, der Kapelle zur Hilligen Seele, eine massive Holzbank aufgestellt. Diese lädt dazu ein, die besondere Atmosphäre in Ruhe zu genießen und den Blick über Dörenhagen schweifen zu lassen. In Eigenleistung hatten sich vier Mitglieder um die sachgerechte Aufstellung gekümmert.

Neues Projekt: Schwalbenhotel

Im Mai gab der Edelweißclub – nach coronabedingter Pause – mit seinem Maifest zum Maibaumaufstellen wieder den Startschuss zu Dörenhagener Veranstaltungen. Dieser Schwung soll auch zum Jubiläum 800 Jahre Dörenhagen mitgenommen werden. Denn der Edelweißclub lädt am Festwochenende zum Bayrischen Abend ein.

Ein neues Projekt sind die Arbeiten am Schwalbenhotel. Auch dieses wird eigens hergestellt und soll als Brutstätte für Schwalben dienen. Im nächsten Jahr ist geplant, diese Nisthilfe rechtzeitig im Frühjahr im Ortszentrum aufzustellen. „Wir freuen uns immer wieder, mit unseren Veranstaltungen oder Aktionen, wie der neuen Sitzbank an der Hilligen Seele, unseren Teil zum Dorfleben und der Gemeinschaft in Dörenhagen zu geben“, sagt der Vorsitzende Heinz Bergschneider.