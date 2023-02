Nordborchen außer Rand und Band

Die Betschwestern ließen das Geschehen der vergangenen zwei Jahre in Borchen in gewohnter Manier Revue passieren.

Der närrische Auftakt fand am Mittwoch (15. Februar) mit dem Seniorenkarneval statt. An Weiberfastnacht folgte die zweite Vorstellung. In der gut gefüllten Schützenhalle in Nordborchen wurde ein buntes Programm aus Sketchen, Gesang und Büttenreden aufgeführt. Die Darbietungen wurden ergänzt von den Tanzgruppen und der Garde des KVN Nordborchen.

Die Borchener Damen nahmen in den unterschiedlichen Sketchen nicht nur die Probleme zwischen Mann und Frau auf die Schüppe, sondern auch zwischen Jung und Alt. Lachtränen in die Augen der Zuschauer trieb auch die Versorgung einer Patientin im St. Laurentiushospital durch eine Putzkraft.

Zwischendurch wurde auch geschunkelt (von links): Vera Ahle, Marietheres Rüsing, Regina Vogt, Tanja Voß-Vonnahme, Anna Hilbig und Marion Schlosser. Foto: KFD Nordborchen

In ihrer Büttenrede glänzte Ilona Waltemate als Mia aus dem Sauerland, und die Betschwestern ließen das Borchener Geschehen der vergangenen zwei Jahre in der wohlbekannten Litanei Revue passieren. Nach dem Bühnenprogramm wurde die Party auf die Tanzfläche verlegt.

