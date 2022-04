NRW-Ministerium zeichnet Initiative Borchener für Borchener aus

Grund zur Freude bei der Initiative Borchener für Borchener: Für ihr Engagement beim Borchener Warenkorb und Sozialfonds speziell während der Pandemie ist der Verein jetzt mit dem Sonderpreis „Heimaten in herausfordernder Zeit“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert.

In der 13.600-Einwohner-Gemeinde engagieren sich 120 Mitglieder der Initiative wöchentlich für bis zu 220 Bedürftige. „Mit dem Borchener Warenkorb und dem Sozialfonds wurde ein respektvolles Unterstützungsangebot tatkräftig auf die Beine gestellt, das die gesamte Gemeinde einbindet und aktiviert“, begründet die Jury ihre Entscheidung. In den lokalen Geschäften werden haltbare Lebensmittel gesammelt, jeder könne dort eine Spende für Personen in einer aktuellen Notlage oder Bedürftige zur Verfügung stellen, die im Anschluss persönlich zugestellt werde.

„Mit dem Sozialfonds wurde ein unkompliziertes und würdewahrendes Verfahren der Bereitstellung von zweckgebundenen Barzuschüssen geschaffen“, teilt das NRW-Ministerium mit: „In Borchen werden Heimat und Gemeinschaft beherzt gestaltet, mit Respekt, Würde und großem Vertrauen. Die Borchenerinnen und Borchener stehen mit dem Borchener Warenkorb und Sozialfonds in herausragender Weise zusammen und füreinander ein. Ohne derartiges soziales Engagement und freiwillige Hilfe wäre Heimat nicht das, was sie ist.“