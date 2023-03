Durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Borchen und die damit verbundene Sperrung der L755 kommt es im Busverkehr zu Änderungen der Linienführungen bei einigen Buslinien. Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) hat mit der Gemeinde Borchen ein Umleitungskonzept entwickelt.

Ab dem 17. April 2023 sanieren der Landesbetrieb Straßenbau NRW und die Gemeinde Borchen die Landesstraße L755 im Verlauf der Ortsdurchfahrt. Da im ersten Bauabschnitt die Haarener Straße zwischen dem „Lidl-Kreisel“ und der Altenaubrücke voll gesperrt ist, müssen die Linien R71 Atteln/Dörenhagen – Borchen – Paderborn, 471 Dalheim – Borchen – Paderborn und 477 Schloß Dalheim – Borchen – Paderborn eine Umleitung nehmen. Dadurch entfallen bei den Linien R71 und 471 die Haltestellen „Schule/Rathaus“ und „Brücke“. Bei der Linie 477 entfällt die Haltestelle „Brücke“. Die morgendlichen Schulfahrten auf der Linie 471 Richtung Paderborn starten in den Ortschaften des oberen Altenautals aufgrund der längeren Fahrtdauer fünf Minuten früher als im aktuellen Fahrplan. In Borchen bedienen die oben genannten Linien die Haltestellen „Eulenberg“, „Friedhof“ und „Hessenberg“ zusätzlich.

Durch die Kombination der Linie R70 Alfen – Borchen – Paderborn und R71 will der NPH für Nord- und Kirchborchen weiter einen durchgängigen 15-Minuten-Takt anbieten. Allerdings müsee aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbelastung im Stadtweg die gleichnamige Haltestelle im Bereich der Bäckerei Eckert entfallen. Das Umleitungskonzept über den Stadtweg soll zunächst für die Bauphasen 1 bis 3, also voraussichtlich bis in den Herbst 2024, Bestand haben.

Im Vorfeld einer weiteren Vollsperrung im Gemeindegebiet Borchen weist der NPH bereits heute auf Änderungen im Mai hin. Aufgrund von Baumaßnahmen werde die Altenaubrücke in Etteln im Verlauf der Kreisstraße K20 (Kirchstraße) voraussichtlich Mitte Mai voll gesperrt. Dann sei aufgrund der Umleitungsstrecke in Etteln und der daraus resultierenden Verlängerung der Fahrzeiten vermutlich ein neues ÖPNVKonzept zwischen Borchen und Lichtenau erforderlich.

Nach Abstimmung mit dem Partner BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH wird der nph zeitnah informieren. Weitere Informationen zu den Busverkehren in der Region sind in der „fahr mit“-Mobithek am Hauptbahnhof Paderborn, telefonisch unter 05251/2930400 oder unter www.fahr-mit.de im Internet erhältlich.