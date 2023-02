Ortsdurchfahrt Borchen ist bald gesperrt

Borchen

Bevor Bagger und Fräse am 17. April im ersten Bauabschnitt zur Sanierung der L755 in der Gemeinde Borchen an den Start gehen, müssen die Verantwortlichen von Straßen NRW, der Gemeinde Borchen, der beteiligten Versorger und der ausführenden Baufirma noch einige Vorbereitungen treffen. In den ersten beiden Bauphasen vom Start am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Unter der Burg bis zum Kreisverkehr Sperenberger Straße wird die Borchener Ortsdurchfahrt für den Zeitraum von etwa einem Jahr gesperrt, teilte Straßen NRW am Freitag mit.