Borchen deckt den Tisch für Senioren 

Es ist ein neues Angebot in Borchen, mit dem die Gemeinde Bürger und vor allem Senioren zusammenbringen möchte. Als eine von aktuell zehn Kommunen in Deutschland hat sich Borchen dem Projekt Nachbarschaftstische angeschlossen.

Gemeinde nimmt am bundesweiten Projekt Nachbarschaftstische teil

Wollen Borchener und viele Senioren zusammenbringen: Für die Teilnahme am bundesweiten Projekt Nachbarschaftstische werben Bürgermeister Uwe Gockel und die Seniorenbeauftragte Simone Rennkamp-Ernst.

Die Idee dahinter ist, dass Menschen einander bei Mahlzeiten Gesellschaft leisten, miteinander Zeit verbringen, für Sicherheit im Alltag sorgen. Nun sucht die Gemeinde Teilnehmer und lädt zu einer Infoveranstaltung für Mittwoch, 15. März, ein.

Das Motto für Borchen stellt Simone Rennkamp-Ernst, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Borchen, vor: „Gemeinsam schmeckt's am besten.“ Das bundesweite Projekt bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen an. Sie ist eingebettet in „Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ der Bundesregierung. Eine Förderung gibt es durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Bisher gibt es drei Kommunen in Deutschland, die Nachbarschaftstische anbieten: das Amt Hüttener Berge (Schleswig-Holtstein), Germersheim (Rheinland-Pfalz) und Püttlingen (Saarland). Im Zuge der aktuellen Bewerbung weiterer zehn Kommunen schloss die Gemeinde Borchen im Januar den Vertrag mit dem Projektanbieter. Zudem hatte die Gemeinde im August 2022 die Arbeitsgruppe (AG) mit dem Titel „Zu Tisch — Gemeinam statt einsam“ gegründet. Ihr Ziel ist es, bis zum Sommer Nachbarschaftstische in den Ortsteilen Borchens einzurichten. Der AG gehören acht Vertreter der Verwaltung, der Volkshochschule, aus dem Case Management (Fallmanagement), der Sozialraumberatung sowie dem Bereich der Pflege an.

Nachbarschaftstisch: Verschiedene Angebote sind möglich

Ziel des Projektes ist es, dass Borchener ältere Mitbürger, beispielsweise aus der Nachbarschaft, zum Essen einladen. Das kann dann zum Beispiel ein Brunch, Mittag- oder Abendessen sein, einmal die Woche oder mehrmals. Dafür zahlen die Gäste einen Teil der Kosten. Dabei sind verschiedene Angebote denkbar: Eine Person kocht für jeweils wechselnde Gäste oder eine feste Gruppe; Gäste beteiligen sich an der Vorbereitung; jeweils zwei oder drei Personen kochen gemeinsam; ein Nachbarschaftstisch findet in verschiedenen Haushalten statt; ältere Bürger treffen sich regelmäßig zum Essen und lassen es sich von einem Lieferdienst bringen und Borchener kochen für Nachbarn, die das Haus nicht verlassen können, und bringen es ihnen.

„Das Projekt hat ganz viele Facetten“, sagt Simone Rennkamp-Ernst. So können solche regelmäßigen Treffen gerade älteren Mitbürgern — neben der Geselligkeit — Sicherheit bieten. Denn so bemerken die Gastgeber sowie Partner des gemeinsamen Essens und Kochens beispielsweise, ob ein älterer Nachbar auf Anrufe nicht reagiert und können nach ihm oder ihr schauen. Zudem können einsame Menschen Kontakte knüpfen, vielleicht vertiefen, mal mit jemandem sprechen. Das trägt dazu bei, dass gerade auch Senioren gesund bleiben. Auch, weil sie durch solche Mahlzeiten vermutlich überwiegend ausgewogene und nahrhafte Gerichte zu sich nehmen. „Das ist gerade im Alter sehr wichtig“, sagt Simone Rennkamp-Ernst.

Aktion auch gegen Vereinsamung

Auch aus Sicht von Uwe Gockel, Bürgermeister in Borchen, bietet die Teilnahme am Projekt Nachbarschaftstische Vorteile für Teilnehmer. „Weil wir auch etwas gegen Vereinsamung machen wollen“, sagt er. Nach der jüngsten Erhebung lebten im Jahr 2021 etwa 13.710 Bürger in Borchen. Der Anteil der Menschen zwischen 65 und 80 Jahren betrug 13,5 Prozent (1858 Personen), ab 80 Jahren 7,1 Prozent (962).

Nun lädt die Gemeinde Interessierte zur Infoveranstaltung für Mittwoch, 15. März, ein: Beginn ist um 17 Uhr im Begegnungszentrum „Jung trifft Alt“ am Mallinckrodthof, Mallinckrodtstraße 6. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister soll es einen Austausch mit Vertretern Borchener Vereine sowie Akteuren der Seniorenarbeit und weiteren geben. Anmeldungen nimmt Simone Rennkamp-Ernst unter Tel.: 05251/3888111 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.