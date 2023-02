Rad-Treff Borchen blickt nach der Pandemie nach vorne

Die Vorstellung eines neuen Trikots im Rad-Treff Borchen, die Teilnahme am Stadtradeln und Radtouren für jedermann: Auf zahlreiche Ereignisse und Veranstaltungen im vergangenen Jahr blickten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung zurück. Zudem ehrte der Vereinsvorstand wieder verdiente Mitglieder.

Etwa 50 Mitglieder des Rad-Treffs Borchen (RTB) waren zur Versammlung in den Mallinckrodthof in Nordborchen gekommen. Dort begrüßte der Vorsitzende Burkhard Thiele die Mitglieder. Grußworte überbrachte zudem der Repräsentant des Gemeindesportverbands, Uwe Stork. Es sei zu spüren gewesen, dass es die erste Gemeinschaftsveranstaltung zum gewohnten Termin nach dem Ende der Auflagen aufgrund der Pandemie war, teilt der RTB mit: „Die Erleichterung entlud sich in angeregten Gesprächen über das Radsportjahr 2022.“

Während der Versammlung wählten die Mitglieder Heike Grimme einstimmig zur neuen Schriftführerin. Sie folgt auf Susan Schmitz. Zudem gab es einen Bericht von Schatzwart Michael Zemelka. Er wurde wie der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Massiven Teilnehmerrückgang beklagt

Über aktuelle Entwicklungen rund um den Radsport in NRW und OWL berichtete Thiele. Der RTB bietet unterschiedliche Veranstaltungen wie Radtourenfahrten für jedermann (RTF) und Country-Tourenfahrten für jedermann (CTF) an. Sie sind dem Verein mit seinem Breitensportangebot zufolge zentrale Bestandteile der Jahresplanung. Grundsätzlich habe es während der Pandemiejahre mit Auflagen „einen massiven Teilnehmerrückgang“ bei solchen Veranstaltungen gegeben. Zahlen des Radsportbezirks OWL würden zudem zeigen, dass es bezirksweit solche Einschnitte gegeben hat. Der Rad-Treff Borchen habe ebenfalls Rückgänge bemerkt, im Verhältnis zu den bezirksweiten Zahlen wurden die RTF im Juni und die CTF im Oktober jedoch gut angenommen, heißt es vom Verein.

RTB bezirksweit erfolgreich

Zudem waren die Radsportler des RTB in den Punktewertungen bezirksweit erfolgreich, so der Verein weiter. Da sich das Radsportjahr 2022 erstmals über ein gesamtes Kalenderjahr erstreckt habe, gab es die Ehrungen der Vereinsmeister das erste Mal im Folgejahr, nun bei der Jahreshauptversammlung. Vereinsmeister im Bereich des Radwanderns wurde Annemieke Engeländer, Vereinsmeisterin wurde sie zudem vor Sabine Hogg und Katharina Schwarz. Bei den Herren triumphierte Eduard Sasse vor Carsten Bickmann und Heinrich Henke.

Vereinsmeisterin im Bereich der Punktefahrerinnen wurde bei den Seniorinnen Monika Schnatmann vor Beate Pahlke. Bei den Senioren setzte sich Richard Görtzel durch, vor Raymond D’Silva und Norbert Lages. Bei den Damen wurde Birgit Schlingmann als Vereinsmeisterin ausgezeichnet, vor Kirsten John-Stucke und Helga Görmann. Vereinsmeister der Herren wurde Ekkehard Wiesenthal vor Wolfgang Menne und Robert Schlingmann.

184 Mitglieder hat der RTB, der ihnen im vergangenen Jahr das neue Trikotdesign vorstellen und jedem Mitglied auch ein Trikot kostenlos zur Verfügung stellen konnte. Zu den weiteren Veranstaltungen gehörten außerdem im Mai eine Bürgerausfahrt, im Juni eine Alpentour in Les Saisies in Frankreich, im August eine Ausfahrt auf Strecken des „Stoneman Miriquidi“ im Erzgebirge und im Oktober das traditionelle Helferessen.