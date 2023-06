Radtreff Borchen veranstaltet Radtouristikfahrt

Los geht's am 17. Juni – Ehrung der besten Stadtradler

Borchen

Der Rad-Treff Borchen führt am Samstag, 17. Juni, seine 19. Rad-Touristikfahrt „Durch das Hochstift Paderborn“ durch. Geplant sind vier Strecken. Start und Ziel ist an der Schule an der Altenau.