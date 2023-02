Rekord-Investitionen für die Zukunft der Gemeinde Borchen

Ohne Steuererhöhungen, dafür mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro stellt die Gemeinde Borchen 2023 die Weichen für die Zukunft: Der Rat brachte den Haushaltsentwurf von Kämmerer Henry Klare am Donnerstag (2. Februar) einstimmig auf den Weg.

Eine Investition ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Borchen.

Erträgen von 36,1 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 37,6 Millionen Euro gegenüber. Das prognostizierte Defizit im Planansatz beträgt 1,53 Millionen Euro und soll aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Bevor der Rat den Haushalt 2023 verabschiedete – mit einer Enthaltung der AFD – hielten die Fraktionsvorsitzenden ihre Haushaltsreden. Ein Überblick.

Haushaltsdefizit

Grundsätzlich sprachen alle die vielen globalen Krisen an, die auch in der Gemeinde Borchen zu spüren waren und noch immer sind. Zur Investitionssumme von insgesamt 10 Millionen Euro gingen die Meinungen auseinander. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ludger Henneken betonte, es sei „ein starkes Zeichen, trotz gestiegener Kosten und schwieriger, herausfordernder Zeiten, gerade jetzt weiter in die Zukunft zu investieren“. Gleichzeitig machte er auf das Haushaltsdefizit aufmerksam und analysierte die Kostenpunkte. Als wichtiges Signal werde die CDU deshalb im Haushaltsjahr 2023 „keine mit Kosten verbundenen Anträge einbringen“.

Auch die FDP legte in ihrer Rede ausführlich die finanzielle Lage Borchens dar und warnte vor einem Haushaltssicherungskonzept: „Die Gemeinde muss Prioritäten setzen, wie sie ihre sehr knappen finanziellen Mittel einsetzt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Dr. Marcel Welsing. Er appellierte an die anderen Fraktionen: „Lassen Sie uns endlich durch sparsames Haushalten ein ausreichendes Polster für etwaige kommende Vorhaben und Krisen schaffen.“ Dies scheint die FWB zu unterstützen: Fraktionsvorsitzender Carsten Koch zeigte das „Rekorddefizit des Haushalts“ und erwartet für „das kommende Jahr 2024 auch als Folge der Energiekosten eigentlich nur Steuererhöhungen“.

Klimaschutz

Alle Fraktionen waren sich einig, dass der Klimaschutz ein äußerst relevantes Thema in der Gemeinde ist. Für die SPD steht das Thema „aktuell und in Zukunft“ ganz weit oben auf der Agenda, betonte der Fraktionsvorsitzende Herbert Berger. Die SPD befürworte daher den Austausch von energiesparender Lichttechnik in gemeindlichen Gebäuden und die Modernisierung der Klimatechnik im Mallinckrodthof und im Rathaus.

Die CDU sieht den Einsatz von Klimamanagerin und Klimarat als „wichtige Schritte zur Erreichung der gesetzten Klimaziele.“ Die Grünen betonten die positiven Effekte der verabschiedeten Maßnahmen: „Diese werden uns in naher Zukunft bestimmt zu Gute kommen“, sagte Guido Reitmeyer. Enttäuscht war er, dass ihr Antrag auf Förderung der Bürger für energetische Sanierung und erneuerbare Energien abgelehnt worden war. FWB und FDP äußerten ihren Ärger über die Ablehnung des Antrags zur beschleunigten Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung.

Bildungsangebot

Parteiübergreifend bestand Einigkeit in Bezug auf die Investition und Förderung von (digitalen) Bildungsangeboten. Die CDU sprach sich vor allem für Investitionen in den Bereichen Schulentwicklung und Digitalisierung an Schulen aus. Auch die FWB und FDP betonten die Wichtigkeit dieses Themas, die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie sichtbar geworden war. „Auch wenn wir inzwischen rasante Fortschritte gemacht haben, die uneingeschränkt zu loben sind, bleiben wir hinter den wiederbelebten und neuentdeckten Zielen weit zurück“, betonte der FWB-Fraktionsvorsitzende Carsten Koch.

Die Sozialdemokraten unterstützten alles zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Bildung und Betreuung. Gleichzeitig wies Herbert Berger darauf hin, dass bei den Betreuungs- und Bildungsangeboten noch einige Fragen offen seien: In Bezug auf den Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung ab 2026 sollte dies jetzt vorrangig in den Blick genommen werden, waren sich SPD, Grüne und auch CDU einig. Ungeklärt ist aus Sicht der CDU, wie Finanzierungsmittel für weitere Schulstandorte generiert werden könnten.

Weitere Schwerpunkte

Das Gewerbegebiet an der A33 sieht die CDU als „Chance zur Generierung neuer Erträge“. Dies sei gerade für heimische Borchener Betriebe relevant. Sie sollten „die Möglichkeit zur Ansiedlung und Erweiterung bekommen“, sagte Ludger Henneken. Auch die Freude über die zuvor verabschiedete Stellplatzsatzung kam in seiner Rede durch.

Die SPD freute sich darüber, dass die Mehrheit den Antrag mittrug, eine interkommunale Stelle für eine Fördermanagerin einzurichten: „Wir sind überzeugt, dass die hier zu investierenden Summen sich um ein Vielfaches an Fördereinnahmen für die gemeindlichen Projekte rechnen werden.“

Die Grünen machten deutlich, dass sie „den ÖPNV weiter stärken und ausbauen wollen“. Allerdings kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Guido Reitmeyer „die intransparente Sonderumlage zum ÖPNV“, die den Haushalt belaste und die fehlenden Fahrgastzahlen, die dringend benötigt würden, um weiter diskutieren zu können.

Die FDP bedauerte, dass ihr Antrag für den Finanzkompass abgelehnt worden sei, und hält es für ein notwendiges Tool zur effektiveren Zukunftsplanung und Entscheidungsfindung.

Sorge um Personalkosten

Auf der Ausgabenseite machen der CDU die gestiegenen Personalkosten Sorgen. Diese Sorge teilt ebenfalls die SPD und vermutet, dass möglicherweise die „angenommene Steigerung nicht ausreichen“ werde. Herbert Berger: „Es ist zu befürchten, dass sich die Situation trotz der deutlich zu erwartenden Verbesserung bei den Einnahmen für das Haushaltsjahr 2023 in den Folgejahren eher noch verschärfen wird“.

Auch wenn sich die Fraktionen im Rat nicht immer einig sind, so sprachen sie trotz aller globalen Krisen von einer konstruktiven Zusammenarbeit und dankten auch der Verwaltung.