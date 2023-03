Rita Vogt hört nach 25 Jahren als Dirigentin der Blaskapelle Etteln auf

Die Blaskapelle Freude & Frohsinn Etteln lädt für Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr alle Freunde der Musik zum Frühlingskonzert in die Gemeindehalle ein. Es ist diesmal ein ganz besonderes, denn die Dirigentin Rita Vogt feiert nach 25 Jahren Jubiläum, aber auch ihren Abschied.

Frühlingskonzert: Die Blaskapelle Etteln lädt für Samstag, 18. März, zum 25-jährigen Jubiläums- und gleichzeitig Abschiedskonzert ihrer Dirigentin Rita Vogt (Mitte) in die Gemeindehalle Etteln ein.

Der musikalische Werdegang der Jubilarin zeigt ihr großes Engagement für die Musik. Bereits als Jugendliche erteilte sie neben ihrer aktiven Tätigkeit im heimischen Musikverein unter anderem Instrumentalunterricht in den Fächern Klavier und Akkordeon an der Musikschule des Hochsauerlandkreises.

Während und nach ihrem erfolgreichen Musikstudium engagierte sie sich darüber hinaus mehr als zehn Jahre ehrenamtlich als Kreisjugendleiterin und Kreisdirigentin im Hochsauerlandkreis, sowie als Landesdirigentin und stellvertretende Dirigentin des Landesblasorchesters NRW. In Rahmen dieser Funktionen initiierte und veranstaltete sie zahllose Lehrgänge für Jugendliche, aktive Musiker, Ausbilder und Dirigenten.

Rita Vogt studierte und examinierte Musik in Dortmund mit den Fächern Klavier, Trompete und Dirigieren und übernahm die musikalische Leitung der Blaskapelle Etteln im Jahr 1998. Zu den Highlights der vergangenen 25 Jahre zählen sicherlich insbesondere das 100-jährige Jubiläum der Blaskapelle mit dem großen Musikkorps der Bundeswehr als Festorchester, die Aufnahme der ersten CD sowie die Workshops und Konzerte der Blaskapelle Etteln mit Freek Mestrini, dem herausragenden Trompeter und Flügelhornisten bei Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten.

Musikalische Überraschungen

Das unterhaltsame und abwechslungsreiche Programm des Abschiedskonzerts wird sowohl einen musikalischen Querschnitt der erfolgreichsten Titel der vergangenen Jahre als auch einige musikalische Überraschungen enthalten. „Es garantiert einen Höchstgenuss und beste Unterhaltung bei einer Mischung unter anderem aus Märschen, Polkas, berühmten Titel der Rock- und Popmusik und Solostücken“, heißt es in der Pressemitteilung der Blaskapelle Etteln.

Mit zwei Klassikern „Moment for Morricone“ und „Udo Jürgens Live“ startete Rita Vogt ihr Probedirigat bei der Blaskapelle Etteln und überzeugte das Orchester von der ersten Minute an, weshalb beide Titel das Programm des Abends bereichern werden. Außerdem wird das Programm von Welthits wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen, Fuciks grandiosem Marsch „Unter der Admiralsflagge“ und einer – in einen Marsch verpackten – musikalischen Entdeckungsreise des holländischen Seefahrers „Abel Tasman“ geschmückt.

Rita Vogts persönliches Highlight bietet die Darbietung von „Pomp and Circumstances“, einer heimlichen Nationalhymne Englands. „Garniert wird diese bunte Mischung wunderschöner Melodien dazu von bekannten Pophits, zackigen Märschen und traumhafter böhmischer Blasmusik. Seien Sie gespannt!“, heißt es abschließend.