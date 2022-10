Schloss Hamborn lädt zum Martinsmarkt

Die Schulgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn lädt am Samstag, 12. November, von 10.30 bis 18 Uhr zum Martinsmarkt in Schloss Hamborn ein. Traditionell wird der Markt um 10 Uhr mit dem Martinsspiel der 3. Klasse in der Festhalle eröffnet.

In besonderer Atmosphäre zu dieser dunkler werdenden Herbstzeit gibt es an diesem Tag auf dem Gelände von Schule und Kindergarten sowie den angrenzenden Bereichen vielfältige Möglichkeiten der Begegnung, des Mitmachens, Erfreuens und Genießens, so versprechen es die Veranstalter,

Während sich die Kleinen beispielsweise an einem Märchen im Hexenhäuschen, einem selbst gestalteten Moos-Gärtlein oder einer selbst gezogenen Kerze erfreuen können, sollen die Großen nach einer Stärkung in Café, Suppenküche oder dem internationalen Restaurant vielleicht etwas aus Kräuterstube oder Papierwerkstatt mit nach Hause nehmen. Wer es im Winter besonders gemütlich mag, sei mit einem Fell, einer Tasse heißem Apfelsaft und einer Bienenwachskerze – alles auf dem Hamborner Schülerhof hergestellt – bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet.

Auch die Stände des Hamborner sowie Weweraner Waldorfkindergartens, der Bienenwachswerkstatt von Inekes Lädchens sowie der Stand der Förderschule bieten eine Fülle von kleinen Dingen, mit denen man anderen oder sich selbst Freude bereiten kann.

An vielen Ständen warten Mitmachangebote

Während zu den Schätzen des Kinderkaufladens nur Besucher bis 10 Jahre Zutritt haben werden, dürfen an den Ständen des Hamborner Obsthofes oder der Schreinerei die Besucher aller Altersgruppen zugreifen. Zusätzlich zu den begehrten Aktionen Bogenschießen, Baumklettern und Seildrehen, warten an vielen Ständen Mitmachangebote auf die Marktbesucher.

Im Rahmen der Infoveranstaltungen um 12 Uhr und 15 Uhr erhalten Interessierte zudem mehr Einblick in die Bildungszweige in Schloss Hamborn sowie an den Infoständen Kontakt zu weiteren Hamborner Einrichtungen. Noch aktiver gestaltet sich das Kennenlernen bei der 90-minütigen Hamborn-Führung um 14 Uhr oder der Teilnahme an einer offenen Eurythmiestunde. Gemeinsames Musizieren steht im Vordergrund des offenen Singens um 14.30 Uhr, Genießen und Lauschen bei Kaffeehaus-Musik in einem der Cafés.

Auch die Erlöse des Marktes werden geteilt

Alle Geschmäcker kommen an diesem Tag also nicht nur kulinarisch auf ihre Kosten. Im Nachgang werden im Gedenken an den ritterlichen Helden Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem armen Bettler teilte, auch die Erlöse des Marktes geteilt. Neben der Verwendung für eigene schulische Projekte erhalten die Hälfte der Gelder langjährig unterstützte pädagogische Initiativen im Ausland.

Durch die Anerkennung und Unterstützung in Form dieser Spenden soll Freude und Erleichterung geschaffen werden, sodass der Martinsgedanke und dessen Glück des Teilens über die Grenzen Hamborns strahlt, heißt es in der Ankündigung.