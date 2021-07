Schloss Hamborn räumt mit Vorurteilen auf

Schloss Hamborn agiere als anthroposophische Einrichtung mit vielfältigen Angeboten für sehr unterschiedliche Zielgruppen in der Region. Hieraus ergebe sich ein reger Meinungsaustausch und Anteilnahme – auch zu den gesamtgesellschaftlich derzeit kontrovers diskutierten Themenfeldern in der andauernden Corona-Pandemie, wie zum Beispiel Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung, zur Impfkampagne oder auch zu den sogenannten Querdenkern. „Auch im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit ist es uns deshalb ein Anliegen, die Meinungsbildung nicht überholten Narrativen, Gerüchten oder Klischees zu überlassen, sondern proaktiv an der Debatte teilzunehmen um damit eine faktenbasierte Kommunikation zu ermöglichen“, sagt Jan P. Havelberg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar