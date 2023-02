Königskette braucht eine Runderneuerung

Oberst Johannes-Dieter Huneke begrüßte die Mitglieder im Hotel Pfeffermühle. Neben den Berichten wurden viele Punkte im Rückblick auf 2022 thematisiert und diskutiert. Auch einen Ausblick auf 2023 gab es.

„Die Schützenkönigskette ist in die Jahre gekommen“, erläuterte Oberst Johannes-Dieter Huneke. Erstmals im Jahr 2000 von Ehrenoberst Achim Fahney getragen, weist sie mittlerweile erhebliche Gebrauchsspuren auf und musste sich vielen Reparaturen unterziehen. Eine wesentliche Ursache dafür sei die mittig angeordnete Brücke aus den Worten „Glaube, Sitte Heimat“. An ihren Enden bildeten sich Scherpunkte, die zum Abriss neigten.

Oberst Huneke stellte den Überarbeitungsentwurf der Versammlung vor. Die Kosten setzten sich aus dem Material – 925 Streling Silber – und den vielen Arbeitsstunden zusammen, teilte er mit. Ein weiteres Angebot soll eingeholt werden.

Die Projekte Rastplatz am Almeradweg und Bank am Stern im Haxtergrund konnten rechtzeitig fertiggestellt werden, um die Fristen für die Fördermittel einzuhalten. Somit hat die Bruderschaft der Allgemeinheit zwei schöne Plätze zum Verweilen übergeben.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Schützenbruderschaft Nordborchen zeichneten Oberstleutnant Hans-Jörg Dernbach (links) und Oberst Johannes-Dieter Huneke (rechts) Josef Koch aus. Foto: Friedhelm Schreckenberg

Vogelschießen und Schützenfest

Geschäftsführer Christian Thebille teilte mit, dass sich der Ablauf des Vogelschießens und Schützenfestes ändert: Das Antreten zum Vogelschießen wird auf 13.30 Uhr vorgezogen. Nach dem Marsch beginnt das Jungschützenvogelschießen auf dem Schützenplatz. Der Wettbewerb um die Prinzen- und Schützenkönigswürde schließt sich an. Um 19 Uhr ist die Proklamation. Der Festball mit DJ Andi Noffz ist für 20 Uhr geplant.

Am Schützenfestmontag schließt sich dem ökumenischen Gottesdienst ein Marsch zur Grundschule an. Der Oberst richtet ein Grußwort an die Schule, die Musikvereine spielen ein Stück. Nach dem Schützenfrühstück wird ein Bierstand und eine Essensmöglichkeit geöffnet. Das nachmittägliche Antreten ist um 16 Uhr. Die Kinderbelustigung wird mit Rücksicht auf die Kinder auf 17.30 Uhr vorgezogen. Um 20 Uhr beginnt der Festball mit DJ Andi Noffz.

Neue Kleinkaliber-Mannschaft

Der Vorsitzende der Schießsportabteilung, Albert Schlink, informierte über die Aufstellung einer Kleinkaliber-Mannschaft. Die Schießwettbewerbe zum diesjährigen Bundesjungschützentag in Kirchborchen werden auf dem Schießstand in Nordborchen ausgetragen. „Das ist eine hohe Wertschätzung“, sagt Albert Schlink.

Im Anschluss verkündete Johannes-Dieter Huneke viele Neuaufnahmen, Beförderungen und Jubiläen. Walter Lenze wurde zum Oberleutnant befördert. Eigentlich hätte die Beförderung schon früher angestanden, aber zu dem Zeitpunkt war Lenze König und hatte damit einen höheren Rang. Durch die Pandemie verzögert, wurde die Beförderung nun ausgesprochen.

Für 40-jährige Vereinstreue wurde Josef Koch ausgezeichnet. Seit 25 Jahren Mitglied sind Ulrich Dernbach und Holger Hellinge.

Kassenprüfer Stefan Hamelmann bestätigte die korrekte Führung der Kasse durch Schatzmeister Stefan Fecke. Die neuen Kassenprüfer sind Henry Schlosser und Karl-Heinz Vogt.

Weitere Fotos und Informationen gibt es hier www.stsebastian.de.