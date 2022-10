Schützenbruderschaft Kirchborchen feiert Kinderschützenfest

Bestes Wetter, beste Stimmung und ein überaus gut gefüllter Festplatz waren optimale Bedingungen für das Kinderschützenfest der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Kirchborchen . Beim „kleinen Schützenfest“ vor der Gemeindehalle ermittelten Kindergarten- und Grundschulkinder in vielen abwechslungsreichen Spielen ihr Königspaar und dessen Hofstaat.

Am Wochenende steht der Herbstball an

Das Organisationteam um Tobias Pasel hatte zahlreiche Attraktionen für den Schützen-Nachwuchs zu bieten. An Stationen wie Dschungelprüfung, Pinball, Am laufenden Band, Enten angeln oder Bordstein klimpern konnten die Kinder Punkte sammeln.

Am besten gelang dies Sarah Wibbe und Oliver Menzel, die nun für ein Jahr als Königspaar regieren. Dem Hofstaat gehören weiter an: Basti Bippus und Kathy Kaiser, Matz Koch und Leonie Narun, Julian Genius und Maja Hilker, Lars Striewe und Christina Wibbe, Dost Hashimi und Helene Schulz sowie Vincent Brüning und Malena Jahnke.

Erstmals wurde in diesem Jahr ein Fußball-Dart-Wettbewerb ausgetragen. Hier zeigten sich Lars Striewe, Pia Koch, Lea Korneck, Julian Reineke, Lea-Marie Egold als besonders treffsicher und heimsten Preise ein.

Abgerundet wurde das Programm unter anderem durch eine Hüpfburg, den Bungee-Run, Torwandschießen und Kinderschminken. Viel Beifall erfuhr die Aufführung der Grundschule Kirchborchen zum Abschluss der Wettbewerbe. Bei Würstchen und Pommes sowie Kaffee und Kuchen klang der gesellige Nachmittag aus.

Für den nächsten Höhepunkt des Schützenjahres laufen die Vorbereitungen. Der Herbstball zu Ehren des Königspaares Anne und Alfred Kansy wird am Samstag, 29. Oktober in der Gemeindehalle Kirchborchen gefeiert. Auch wenn noch niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird, die Schützen werden alles daran setzen, dem Königspaar, seinem Hofstaat und der Borchener Bevölkerung einige unbeschwerte Stunden zu bieten. Dazu beitragen wird die Partyband Ambiente, die bereits während des Schützenfestes für mächtig Stimmung sorgte. Ihren Teil zum Gelingen des Balls beitragen werden sicher auch Julian Hölscher und Marvin Richter, Initiatoren des Borchener Biergartens, die in diesem Jahr die Organisation der Cocktailbar übernehmen.

Traditionell beginnt der Abend mit der Hubertusmesse in der St. Michaelskirche, wie immer musikalisch gestaltet vom Blasorchester Kirchborchen. Danach wird in die festlich geschmückte Halle marschiert, dieses Jahr vom Königspaar Anne und Alfred Kansy höchst selbst dekoriert. Weitere Programmpunkte sowie die genauen Uhrzeiten werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Ebenso wird es dann möglich sein, Bestellungen für das Essen aufzugeben, das die Pfeffermühle Nordborchen anbietet.