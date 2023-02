Schützenverein Alfen nimmt auch Frauen auf

Michael Otto stellte sein Amt als Fahnenoffizier der zweiten Fahne zur Verfügung. Zum neuen Fahnenoffizier wurde Carsten Sprenger für drei Jahre gewählt.

Oberst Marc Igges blickte auf das Jahr 2022 zurück, welches zunächst noch durch die Corona-Pandemie bestimmt war. Doch bereits Anfang April konnte die Jahreshauptversammlung nachgeholt werden und im Juli ein weitgehend normales Schützenfest gefeiert werden. Für das diesjährige Fest kündigte er Änderungen an. So soll der Festball am Freitagabend entfallen und alle Gastvereine am Samstagabend eingeladen werden. Der Sonntag bleibt als Familientag erhalten. Zum Schützenfrühstück am Montagmorgen sind wieder alle Alfener Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Brudermeister Stefan Gerasch erläuterte die geplante Satzungsänderung, der die Schützen mit großer Mehrheit zustimmten. Zukünftig können jetzt auch Frauen Mitglied im Alfener Schützenverein werden. Bisher war eine Mitgliedschaft nur eingeschränkt möglich, wenn sie Mitglied in einer Unterabteilung des Vereins, etwa der Jungschützen- oder Schießabteilung, waren. Ebenso ist die Mitarbeit im Vorstand sowie die Teilnahme am Vogelschießen von nun an nicht mehr den Männern vorbehalten.

Oberst Marc Igges verlieh Tobias Denecke und Guido Witting den Treueorden für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit. Mit dem silbernen Verdienstkreuz wurden Alexander Ernesti und Rüdiger Schumacher geehrt. Dietmar Ahrens wurde durch den stellvertretenden Bezirksbundesmeister Josef Schröder mit dem hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet.