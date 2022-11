Schwerer Unfall auf der A33 bei Borchen-Etteln

Auf der A33 ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.32 Uhr zwischen der Anschlussstelle Borchen-Etteln und dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren in Fahrtrichtung Brilon zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen.

Wie die zuständige Polizei Bielefeld mitteilt, waren an dem Unfall ein Lkw und zwei Pkw beteiligt. Der Fahrer des in Ungarn zugelassenen Lkw musste demnach aufgrund eines durch Bauarbeiten bedingten Rückstaus von der A44 etwa einen Kilometer vor dem Autobahnkreuz abbremsen und auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Eine 21-jährige VW-Fahrerin aus dem Kreis Soest wartete hinter ihm, als ein 58-jähriger Audifahrer aus Quedlinburg mit hoher Geschwindigkeit in das Stauende raste und den VW weit unter den Lkw-Auflieger schob.

Die 21-Jährige musste von der Feuerwehr Borchen mit hydraulischem Gerät aus ihrem Auto befreit werden. Da bei ihr Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Etwas später war klar: Wie der Audifahrer hat auch die VW-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten, aber Lebensgefahr besteht nicht mehr.

In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich Staus von mehreren Kilometern Länge. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war auch die Fahrbahn in Richtung Bielefeld voll gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten in Richtung Brilon sollten gegen 20 Uhr beendet sein.