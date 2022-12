Schwerer Unfall bei Borchen-Alfen fordert drei Verletzte und ein Hundeleben

In der Nähe des Borchener Ortsteils Alfen ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei forderte die Kollision zweier Autos drei Verletzte und ein Hundeleben.

Den weiteren Angaben zufolge befuhr gegen 15.35 Uhr ein 56-jähriger Mann mit einem Ford Ranger einen Feldweg von Niederntudorf in Richtung Wewer und überquerte die Salzkottener Straße. Dabei missachtete er, so die Polizei, die Vorfahrt einer 72-jährigen Fahrerin eines Toyota Yaris, die aus Alfen kommend in Richtung Salzkotten unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Im Toyota befanden sich neben der Fahrerin zwei weitere Insassen im Alter von 12 und 14 Jahren. Die 72-Jährige und die 12-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Ein im Toyota befindlicher Hund überlebte den Unfall nicht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.