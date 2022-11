Sekundarschule Borchen stellt sich vor

Die Sekundarschule Borchen lädt alle Eltern und Kinder der Grundschulen am 19. November zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Schule an der Altenau möchte sich dann mit allen Bereichen vorstellen.

Nach den erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr findet an der Sekundarschule Borchen erstmals wieder ein Tag der offenen Tür in bewährter Form statt. Am Samstag, 19. November, freut sich die Schulleitung von 11 bis 14 Uhr auf interessierte Eltern und Kinder aus den umliegenden Grundschulen, die ohne Einschränkungen die Räume der Borchener Sekundarschule anschauen dürfen. Hierbei können sie sich ein umfassendes Bild über das Bildungsangebot der Schule machen.

Es werden umfangreiche Mitmachangebote für die Kinder angeboten, durch die sie sich einen ersten Eindruck über Fächer und Arbeitsweisen an einer weiterführenden Schule verschaffen können. Die Angebotspalette reicht über Schnupperkurse in Deutsch, Mathematik und die Fremdsprachen Englisch und Französisch bis hin zu Einblicken in die schultypischen Fächer Hauswirtschaft und Technik. Auch die ganz speziellen Fächer der Sekundarschule Borchen sind wieder am Start: Robotik-Kurse, ein fundierter Informatikunterricht, das Fach Erziehung und Entwicklung oder auch die Ausbildung zum Junior-Ranger haben die Schule an der Altenau über den Kreis Paderborn hinaus bekannt gemacht.

Parallel zu den Mitmachangeboten können sich die Eltern der Viertklässler durch die Mitglieder der Schulleitung umfangreich über die Schullaufbahnmöglichkeiten für ihre Kinder beraten lassen.