Seniorenkönig in Etteln landet Volltreffer

Beim Schützenfrühstück der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Etteln sind traditionell Mitglieder geehrt worden. Eine besondere Gratulation ging an den diesjährigen König der Seniorenschützen Josef Knaup. Dem 88-jährigen gelang es beim Vogelschießen der Senioren eine Woche vor dem Schützenfest, mit einem Schuss den Vogel mit allen Insignien abzuschießen, so dass er gleichzeitig Kron-, Zepter- und Apfelprinz der Seniorenschützen wurde. Vor genau 55 Jahren war Josef Knaup zudem Schützenkönig in Etteln.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Benedikt Hansmeyer, Frank Meyer, Benedikt Schwarzer und Markus Schumacher; für 40-jährige Mitgliedschaft: Frank Dopp, Matthias Claes, Franz Thiele, Josef Striewe und Norbert Risse. Gratulationen zur zehnjährigen Vorstandsarbeit gingen an Adjutant Michael Hansmeyer, Zugführer Ralf Meier, Stabsfeldwebel Norbert Wolförster, Fähnrich Michael Stelte und Kompaniefeldwebel Heiner Henning.

Dem Schützenfrühstück war die Schützenmesse und ein Ständchen beim Präses vorausgegangen. Da Pastor Markus Berief verhindert war, wurde er durch Vikar Florian Lübker vertreten, der anschließend mit zum Frühstück in die Halle kam und dabei auch musikalisches Talent beim Dirigieren des Musikvereins zeigte. Während des Schützenfrühstücks sorgten der Musikverein Etteln und das Tambourcorps Etteln für Unterhaltung.

Die Altschützenoffiziere (von links) Ferdi Claes und Konrad Agethen gratulieren dem diesjährigen König der Seniorenschützen Josef Knaup (rechts). Foto: St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Etteln

Wie jedes Jahr besuchten das Königspaar samt Hofstaat zusammen mit dem Tambourcorps auch den Kindergarten. Neben Spaß und Musik gab es dabei auch Eis für die Kleinen.

Johannes Grothoff (Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Delbrück) war als besonderer Gast beim Schützenfrühstück eingeladen und berichtete in einem ergreifendem Vortrag über Hilfskonvois in die Ukraine, die er mit anderen Freiwilligen organisiert hat. Bei einer Spendensammlung in der Halle kamen 2500 Euro für weitere Hilfsaktionen in der Ukraine zusammen, welche ihm die Schützenbruderschaft übergeben hat. Bei einer vorherigen Spendenaktion bei der Jahreshauptversammlung war ebenfalls bereits für Opfer des Ukraine-Krieges gespendet worden, wobei 2000 Euro zusammenkamen, die im Juni dem Bürgermeister Uwe Gockel übergeben wurden.

Oberst Michael Striewe (rechts) gratuliert zur 10-jährigen Vorstandsarbeit (von links): Adjudant Michael Hansmeyer, Zugführer Ralf Meier, Stabsfeldwebel Norbert Wolförster und Fähnrich Michael Stelte. Es fehlt Kompaniefeldwebel Heiner Henning. Foto: St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Etteln

Mit einer (teilweisen) plattdeutschen Gesangseinlage sorgte zudem Ludwig Heggen aus Dörenhagen für Unterhaltung.

Traditionell traten die Schützen am Abend um 18 Uhr wieder an, um das Königspaar samt Hofstaat abzuholen. Anschließend ging es zum Jungschützenprinzen Thomas Gohlke, welcher mit seinem Hofstaat abgeholt wurde und alle Schützen und Musiker zu einem Umtrunk einlud. Zurück in der Halle eröffneten das Jungschützenprinzenpaar und der Hofstaat den Festball mit einem Tanz. Hier wurde die St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Etteln auch wieder hervorragend durch den Musikverein Weiberg unterstützt.