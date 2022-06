Sieben Schüler legen Juleica-Prüfung in Borchen ab

Borchen

Sieben Teilnehmer der Juleica-AG des HoT Borchen an der Schule an der Altenau haben kurz vor den Ferien mit Erfolg ihre Prüfung zu Jugendleitern bestanden. Mitarbeiter des HoT haben die AG in der Sekundarschule angeboten und durchgeführt. An insgesamt 16 Terminen wurden die Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse in den Themen Kommunikation, Gruppenphasen, Aufsichtspflicht und vielen weiteren geschult.